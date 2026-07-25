¿No sabés qué leer? Estas son las novedades y los clásicos elegidos por la librería Lecton

Han cantado bingo

Lana Corujo

Lana Corujo construye en «Han cantado bingo» una de esas novelas breves que dejan una huella desproporcionada respecto de su extensión. Ambientada en Lanzarote, la historia sigue a dos hermanas unidas por un ritual: durante los diez minutos en que su abuela juega al bingo, salen a escondidas hasta un volcán llamado El Ahorcado y regresan antes de ser descubiertas. Ese juego infantil funciona como el umbral hacia una narración donde la infancia, la violencia familiar y el duelo se entrelazan con una naturalidad que nunca cae en el efectismo.

La estructura, organizada en quince capítulos que corresponden a las edades de la protagonista, convierte el crecimiento en una suerte de cartón de bingo donde cada número marca una pérdida y un aprendizaje.

Lo más notable de la novela es su lenguaje. Corujo, que proviene de la poesía, escribe con una prosa de enorme potencia visual, capaz de combinar el habla popular canaria, imágenes de gran belleza y una imaginación que introduce lo fantástico sin romper el realismo emocional del relato. El volcán deja de ser un paisaje para convertirse en una presencia viva, una metáfora del dolor contenido y de las emociones que, como la lava, terminan encontrando una salida. Esa dimensión simbólica nunca eclipsa a los personajes: por el contrario, intensifica una historia profundamente humana sobre las heridas que atraviesan a las familias y las formas, siempre imperfectas, de sobrevivir a ellas.



Aunque aborda temas duros -el alcoholismo, la culpa, la muerte y la herencia emocional-, «Han cantado bingo» evita cualquier solemnidad. Corujo confía en la mirada de la infancia para narrar lo innombrable, y esa elección le permite construir una novela donde conviven el humor, la ternura y la oscuridad. La relación entre las hermanas sostiene todo el edificio narrativo: es un vínculo de complicidad, refugio y resistencia frente a un mundo adulto que rara vez ofrece respuestas. La autora también retrata una Lanzarote alejada de la postal turística, áspera y volcánica, profundamente ligada a la identidad de sus habitantes.



Con esta primera novela, publicada por Reservoir Books, Lana Corujo confirma que la literatura puede hablar del trauma sin renunciar a la belleza. «Han cantado bingo» pertenece a esa tradición de novelas de formación donde crecer significa aprender a convivir con las pérdidas, pero lo hace con una voz absolutamente propia, que mezcla lirismo, imaginación y una gran precisión narrativa. El resultado es un libro de esos que parecen sencillos hasta que se termina la última página y se descubre que siguen resonando mucho después de haber sido cerrados.

Epopeya de un don nadie

Jonathan Alex Nieto

¿Qué hace extraordinaria una vida aparentemente común? Esa es la pregunta que atraviesa “Epopeya de un don nadie”, la novela de Jonathan Alex Nieto, que encuentra en los pequeños acontecimientos cotidianos la materia de una auténtica epopeya. Lejos de los héroes tradicionales, el autor pone el foco en un personaje corriente, cuyas dudas, derrotas y pequeños triunfos terminan revelando una dimensión profundamente humana.

Con una prosa ágil y un equilibrio entre el humor y la emoción, Nieto construye un relato que invita a mirar de otra manera aquello que suele pasar inadvertido. La novela recuerda que, detrás de cualquier existencia anónima, pueden esconderse historias capaces de conmover tanto como las de los grandes protagonistas de la literatura.



Jonathan Alex Nieto nació en Buenos Aires en 1985. Antes de dedicarse a la narrativa pasó por estudios de Economía, Comercio Exterior, Arquitectura y, finalmente, Diseño de Imagen y Sonido, carrera que despertó su interés por la escritura de guiones para ficción, publicidad y videoclips. Apasionado por los viajes y la búsqueda de historias, esta es su primera novela publicada.

Muerte en Cornualles

Daniel Silva

El restaurador de arte y legendario espía Gabriel Allon se ha infiltrado discretamente en Londres para asistir a una recepción en la Galería Courtauld que celebra la devolución de un autorretrato robado de Vincent van Gogh. Pero cuando un viejo amigo de la policía de Devon y Cornualles le pide ayuda con una desconcertante investigación de asesinato, se ve envuelto en la persecución de un nuevo y poderoso adversario.

La víctima es Charlotte Blake, una reconocida profesora de historia del arte de Oxford que pasa los fines de semana en el mismo pueblo costero donde Gabriel vivió bajo una identidad falsa. Su asesinato parece obra de un despiadado asesino en serie que ha estado aterrorizando la campiña de Cornualles. Sin embargo, existen varias inconsistencias reveladoras, como la desaparición de su teléfono móvil. Y luego está el misterioso cifrado de tres letras que dejó en una libreta en su estudio.

Gabriel pronto descubre que el profesor Blake buscaba un Picasso robado valorado en más de 100 millones de dólares, y emprende la búsqueda del cuadro a su manera: con seis lienzos impresionistas falsificados por él mismo y un insólito equipo de colaboradores que incluye a un violinista de fama mundial, una bella maestra ladrona y un letal asesino a sueldo convertido en espía británico. El resultado es un misterio elegante y tremendamente entretenido que avanza a la velocidad del rayo desde los acantilados de Cornualles hasta la encantadora isla de Córcega y, finalmente, a un clímax impresionante en la mismísima puerta del número 10 de Downing Street.

Ultimos días de la víctima

José Pablo Feinmann

Raúl Mendizábal es un sicario eficaz que recibe el encargo de matar a Rodolfo Külpe. Un alto mando de la organización -¿una agencia de inteligencia?, ¿un comando parapolicial?- le da un sobre con la foto de su objetivo y unos pocos datos. No sabe nada más; no necesita saber: algo habrá hecho.



Mendizábal es metódico, sereno, profesional. Sabe tomarse el tiempo necesario para hacer un trabajo limpio. Pero cerca ya de los 50, algo en él comienza a derrumbarse. Lo que antes era motivo de orgullo -ser el brazo anónimo de una cadena de responsabilidades- hoy le provoca desasosiego. Las muertes lo fueron vaciando.



En su primera novela, José Pablo Feinmann reunía con gran destreza las tradiciones de Dashiell Hammett y Jorge Luis Borges. Un policial negro que retrata la década más negra de la Argentina. Publicada originalmente en 1979, escapó a la censura, que no supo reconocer en ella la denuncia de la paranoia del poder y la vigilancia permanente.

Peón de combate

Edward Marston

Ambientada en el Londres de 1916, en plena Primera Guerra Mundial, combina el rigor histórico con el suspenso policial. Cuando el asesinato de un objetor al servicio militar sacude una ciudad atravesada por el miedo y la tensión social, el inspector Harvey Marmion y su ayudante Joe Keedy descubren que detrás del crimen se oculta una trama mucho más compleja que un simple acto de intolerancia.

Cuatro amigos están decididos a plantar cara a la recién aprobada ley de reclutamiento forzoso. Tras participar en un mitin que congrega a objetores e insumisos asediados por una turba de agitadores, aparece muerto el líder del grupo de amigos.

El caso es asignado al inspector Harvey Marmion y a su escudero Joe Keedy, que inician una investigación plagada de giros e intrigas. ¿Cuál será el móvil del brutal asesinato? En principio todo apunta al rechazo del pacifismo; sin embargo, intuyen que tras este crimen puede haber otros motivos ocultos.

Los cuernos del río

Verónica García Ontiveros, y Natalia Bruno

Una historia de encuentros, aprendizajes y cosas que parece que terminan, pero, quizás, no. Vera vive a la orilla del río. Y sabe pescar. Su primo Simón vive en la ciudad y no sabe. Mientras Vera le enseña, en la otra orilla, ven unas astas: es un ciervo de los pantanos.



Los cuernos del río es un cuento de encuentros inesperados y aprendizajes silenciosos. Entre cañas de pescar y camalotes, Vera y Simón comparten sus vacaciones de verano. Un libro que habla del vínculo con la naturaleza, las despedidas, las transformaciones… y esas cosas que creemos que se terminan, pero quizás no.