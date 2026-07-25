Un «socio” desafiante: El gas asociado de Vaca Muerta reclama obras para su procesamiento

George Orwell escribió en su libro Rebelión en la granja que “todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”. Y si bien el texto trata sobre las sociedades, es exactamente lo que pasa con la producción de gas natural en Argentina. Es que a pesar de que todo es gas natural, el auge de Vaca Muerta genera un cambio tan radical en ese “más iguales que otros” que ya obliga a las operadoras a realizar obras para procesarlo.

Saliendo del pasillo literario, el cambio que introduce Vaca Muerta en el gas natural de Argentina proviene de la cantidad de líquidos ricos del gas que contiene, en especial, lo que se define como gas asociado a la producción de petróleo.

Este tipo de producción de gas hace que el fluido no solo tenga el tradicional metano que se quema en las hornallas y calefactores de los hogares, sino que también cuenta con otros elementos, como propano, butano, gasolina natural y etano.

Su presencia no es una mala noticia, pues estos elementos se pueden separar del metano y ser exportados, tal como hoy hacen Compañía Mega y TGS, pero el problema está en que mientras más cantidad de estos líquidos pesados tenga el gas natural, más instalaciones para poder separarlo se necesitarán.

El punto clave está en que a medida que se incremente la producción de petróleo se espera este salto en la producción del gas asociado al crudo. Un cambio que está a la vuelta de la esquina dado que en enero del año que viene se espera la puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que será el trampolín para que la producción de petróleo de Vaca Muerta prácticamente se duplique en un par de años y con ello se multiplique la de gas asociado.

El dato x8 se multiplicará la cantidad de gas asociado hacia 2031. Para ese año se espera que solo el 16% de la producción sea de gas seco.

A estas modificaciones que introducirá en la calidad del gas el petróleo se sumará luego el impacto de los grandes proyectos propios del segmento del gas, para la exportación de gas natural licuado (GNL) que en el caso de la iniciativa de YPF, Eni y XRG se realizarán sobre pozos que aportarán gas húmedo, un gas muy similar en su interior al gas asociado.

Desde YPF se realizó un estudio sobre cómo se espera que evolucione la producción de gas natural de Vaca Muerta, y el resultado marca que se está ante un cambio rotundo: mientras en 2023 solo el 7% del gas que se extraía de la roca generadora era del tipo de gas asociado, para el 2031 se espera que esa relación trepe al 41%.

Dicho más en simple, la producción de gas asociado se multiplicará por 8 en menos de una década y se estima que superará los 30 millones de metros cúbicos por día, sobrepasando por ejemplo para dimensionar su caudal, la actual capacidad de transporte del Gasoducto Perito Moreno.

Pero este no es el único cambio que se espera en la calidad del gas argentino, pues los desarrollos en marcha en Vaca Muerta marcan además que, en un fenómeno lógicamente inverso, se reducirá considerablemente la cantidad de gas seco, del gas que no tiene estos líquidos ricos.

Según estimaron las especialistas de YPF Melanie Wheeler y María Elena Rubio, el gas seco caerá a la mitad, pasando de haber representado el 44% de todo el gas en 2023, a ser solo el 16% en 2031. Derivando así en un cambio rotundo al interior del fluido que es lo que obliga a las empresas a realizar obras -que cuestan millones de dólares- para poder separar y procesar el nuevo gas natural, que parafraseando a Orwell, ya no será tan igual al otro gas.

En detalle, desde YPF se planteó que en 2023 el gas natural estaba formado por un 49% de gas húmedo (que también tiene estos líquidos ricos), 44% de gas seco y 7% de gas asociado. Pero para el 2031 se espera que los líquidos manden, pues el 43% será húmedo, el 41% asociado, y solo el 16% seco. Es decir que el 84% del gas natural tendrá en sus moléculas el propano, butano, etano y gasolina natural que ya serán tantos que deberán ser sí o sí separados.

La necesidad de obras de tratamiento

De cara a esta separación forzada no solo ya hay obras específicas en marcha, como la ampliación de Compañía Mega, el proyecto de NGL´s de TGS por 3.000 millones de dólares que acaba de lanzarse y la propia planta exportadora de estos líquidos que planean YPF junto a Eni y XRG como parte del megaproyecto Argentina GNL.

Pero además de esto, el trabajo se traslada a los propios campos e instalaciones de las operadoras y en el caso de la petrolera de bandera ya se presentó un plan integral tanto para el Hub Norte como para el Hub Centro y Sur de Vaca Muerta.

En el caso del Hub Centro, es decir la zona cercana a Añelo y a la nave insignia de YPF que es Loma Campana, la operadora diseñó un plan con tres instalaciones de tratamiento específicas para el gas, aprovechando además algunos complejos ya existentes pero que estaban fuera de uso, como es el caso de la Tex Randall de Loma La Lata que ya se reactivó.

Pero el mayor desafío está en el Hub Norte, en la zona cercana a Rincón de los Sauces, en donde YPF ya diseñó un plan de tres etapas para poder no solo acondicionar el gas de esta nueva zona en desarrollo, sino que también se deberán realizar gasoductos de vinculación que lleven a puntos donde se puedan separar buena parte de los líquidos que, sin dudas, llegaron para quedarse en el gas de Vaca Muerta.