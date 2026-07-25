Bombazo: Juanfer Quintero se va de River tras rescindir su contrato

Quintero no jugó lo esperado con Coudet y le dice adiós a River por tercera vez en su carrera.

Finalmente, la relación de Juan Fernando Quintero y River llegó a su fin. Luego de que el colombiano expresara su enojo con Chacho Coudet en una entrevista, el Millonario comunicó que dejó de ser futbolista de River.

El club de Núñez confirmó la rescisión de contrato a través de sus redes sociales: se resalta una salida «de común acuerdo» entre ambas partes. Luego, el club agradeció «su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club».

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se… pic.twitter.com/f9lMyzMX3s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

Unos minutos más tarde, River compartió una imagen con distintos momentos de Quintero en sus tres ciclos con el Millonario. De esta forma, se cierra la etapa de Juanfer en River, donde consiguió 4 títulos, todos en su primer ciclo: Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019 y Copa Argentina 2019.

𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/TNz6yaeySz — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

Desde el inicio de su último ciclo con Marcelo Gallardo al mando, que comenzó a mediados de 2025, el futbolista de 33 años disputó 40 partidos, convirtió 5 goles y dio 10 asistencias. Con la llegada de Coudet, perdió terreno en este semestre y no jugó los minutos que esperaba.

Así lo hizo saber en una entrevista con ESPN: «Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mayor continuidad. Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él«, sentenció, dejando en claro las diferencias futbolísticas entre ambos.

Es la cuarta salida de River en este mercado de pases, luego de las despedidas de Franco Armani, Paulo Díaz y Maxi Meza. Cabe destacar que hay 15 futbolistas que fueron apartados del plantel y se irán del club en esta ventana de fichajes.

Sus números totales en River son: 137 partidos disputados, con 24 goles anotados y 22 asistencias. Se desconoce cuál será el futuro de Juanfer, pero hay rumores que lo vinculan con el Cagliari de Italia. Aunque no hay que descartar un regreso al futbol colombiano.