Un nuevo frente frío cambia el tiempo en la Patagonia: lluvias en el Alto Valle y la cordillera bajo alerta por nieve
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas vigentes que serán por nieve y lluvia en la cordillera, a su vez precisó cómo estará el tiempo en la región del Alto Valle. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo de este 25 de julio.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo y el parte de alertas. De esta manera, informó que la cordillera se deberá preparar para otro día de nevadas persistentes, acompañadas esta vez por fuertes precipitaciones.
En tanto, el Alto Valle, si bien no se encuentra bajo alerta, tendrá una jornada de sábado marcada por el regreso de las lluvias y el viento.
Alerta en la cordillera de Neuquén y Río Negro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la cordillera estará bajo doble alerta amarilla, por nieve y lluvia.
El organismo detalló que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y se esperan valores de nieve acumulada entre 20-50 centímetros en zonas altas, mientras que en los sectores bajos de 10 a 30 centímetros.
En tanto por las precipitaciones, informó que «el área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual».
Según lo informado por el organismo, la franja horaria más complicada será la mañana y la tarde.
El pronóstico del tiempo en el Alto Valle
En líneas generales, la temperatura en el Alto Valle alcanzará una máxima de 16°C, mientras que la mínima rondará entre los 6°C. A diferencia de las jornada previa, este sábado se prevé el regreso de las lluvias y también de las fuertes ráfagas de viento.
En ciudades como Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes:
- General Roca:
Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 6°C con vientos de 13 – 22 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.
Tarde: Lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de 10 – 40%. La temperatura alcanzará los 16°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.
Noche: El cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de 0 – 10%. La temperatura será de 10°C con vientos de 13 – 22 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.
- Neuquén:
Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. Se registrará una temperatura de 6°C con vientos de 13 – 22 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.
Tarde: Lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de 10 – 40%. La temperatura máxima llegará a los 16°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h.
Noche: El cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de 0 – 10%. La temperatura será de 10°C con vientos de 13 – 22 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.
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