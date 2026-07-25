Un nuevo frente frío cambia el tiempo en la Patagonia: lluvias en el Alto Valle y la cordillera bajo alerta por nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo y el parte de alertas. De esta manera, informó que la cordillera se deberá preparar para otro día de nevadas persistentes, acompañadas esta vez por fuertes precipitaciones.

En tanto, el Alto Valle, si bien no se encuentra bajo alerta, tendrá una jornada de sábado marcada por el regreso de las lluvias y el viento.

Alerta en la cordillera de Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la cordillera estará bajo doble alerta amarilla, por nieve y lluvia.

El organismo detalló que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y se esperan valores de nieve acumulada entre 20-50 centímetros en zonas altas, mientras que en los sectores bajos de 10 a 30 centímetros.

En tanto por las precipitaciones, informó que «el área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual».

Según lo informado por el organismo, la franja horaria más complicada será la mañana y la tarde.

El pronóstico del tiempo en el Alto Valle

En líneas generales, la temperatura en el Alto Valle alcanzará una máxima de 16°C, mientras que la mínima rondará entre los 6°C. A diferencia de las jornada previa, este sábado se prevé el regreso de las lluvias y también de las fuertes ráfagas de viento.

En ciudades como Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes: