Necrológicas de hoy, sábado 25 de julio de 2026

SOBELVIO, ESTELA LEONOR Falleció en Neuquén el 18 de julio del 2026 a la edad de 70 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos serán velados en calle Antártida Argentina y Casilda y serán inhumados a las 9 hs del dia 26 de julio. En el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

GARCIA, DINA MABEL Falleció en NEUQUEN el 23 de JULIIO del 2026 a la edad de 83 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos seran inhumados a las 10 Hs del dia 25 de JULIO . En el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

RODRIGUEZ, IRMA Falleció en Gral. Roca a los 102 años. Sus hijos: Roberto e Irma García. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17, previo oficio religioso en la capilla del mismo. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

GABBA VDA. DE ROSALES,, Maria Teresa Falleció en General Roca el 20/07/26. Acompañamos a Ana María y Norma Rosales y toda la familia Brum en la partida de su mayor referente. Sus restos serán despedidos en Parque Las Fuentes hoy a las 13 hs para su cremación. Esther, Graciela, Ana Cecilia y Lilian.

ANZORENA, LUIS ENRIQUE Eva, Nenucha, Ladis, Nora, Susana, Cristina, Carmencita, Silvia G, Myriam, Chony, Josefa y Silvia V. acompañamos a Susana, Diana, Diego y Lety en estos momentos de dolor. Sus restos fueron inhumados en Parque Las FuentesEMPRESA DINIELLO

SEGUEL REBOLLEDO, VIVIANO ANDRES Falleció en Neuquen el día 23 de Julio a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, velados en sala de Parque Industrial seran inhumados a las 15:00hs. En el Cementerio de Centenario. SERVICIO SOCIAL CALF