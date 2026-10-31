¿No sabés que leer? Estos son los seis destacados de la librería Lecton para esta semana

“Hombres enamorados”

Irvine Welsh

Renton, Spud, Begbie y Sick Boy, los cuatro protagonistas de “Trainspotting”, vuelven a encontrarse en “Hombres enamorados”, la novela en la que Irvine Welsh retoma sus historias después de la huida de Renton con el dinero de una operación de heroína. A fines de los años ochenta, mientras el Reino Unido atraviesa los últimos años del gobierno de Margaret Thatcher y la cultura punk cede terreno ante el dance, cada uno intenta encontrar su lugar. Renton se instala en Ámsterdam; Sick Boy busca desengancharse en Londres y se acerca a un mundo social muy distinto del suyo; Begbie sigue atrapado entre la cárcel y su barrio, y Spud vuelve a Leith, donde se enamora de Ali.

Con su habitual ritmo vertiginoso y un lenguaje callejero, Welsh vuelve a poner en escena a personajes que parecen incapaces de escapar de sus propios impulsos. Entre clubes nocturnos, drogas, violencia y relaciones sentimentales, los cuatro intentan convertirse en hombres de provecho, aunque el camino esté lleno de tropiezos. La novela conserva la crudeza y el humor que hicieron de “Trainspotting” un fenómeno literario y cinematográfico, pero pone el foco también en el paso del tiempo y en la dificultad de dejar atrás los años salvajes.

“Hombres enamorados” es una historia sobre el complicado aprendizaje de la madurez y la búsqueda de un rumbo cuando las viejas formas de vivir ya no alcanzan. El amor y los sentimientos aparecen en vidas acostumbradas al exceso, sin que eso signifique renunciar al sexo, la visceralidad ni los desenfrenos.

“Antes de que seas olvido”

Rosario Alfaro

Marcos Arrotea, abogado de una empresa petrolera, ha organizado su vida alrededor del trabajo, los viajes y la resolución de conflictos laborales. Sin demasiado espacio para los vínculos personales, cree tener sus prioridades claras hasta que conoce a Lucía Davel, una geóloga sagaz y enigmática que se incorpora a un proyecto de la compañía. La atracción entre ambos trastoca sus planes y abre paso a una relación en la que el deseo y el amor conviven con las dudas y los temores.

Rosario Alfaro construye una novela romántica que suma intriga y suspenso al vínculo entre sus protagonistas. Mientras avanzan en un proyecto atravesado por disputas laborales, Marcos y Lucía descubren que detrás de los conflictos hay personas dispuestas a actuar desde las sombras. En ese escenario, la relación se vuelve una encrucijada: ¿qué sucede cuando la presencia del otro se convierte en una necesidad y amar implica enfrentar aquello que más miedo nos da?

“El amor inventado”

Paula Klein

La carrera del periodista más admirado de Francia se derrumba cuando se descubre que inventó los reportajes que lo hicieron famoso. Pero para Miranda, su esposa, el verdadero escándalo no es el fraude, sino el abandono. Mientras intenta reconstruir quién era Charles, el hombre al que amó y admiró, emprende un documental sobre Hélène y André, una pareja que lleva más de sesenta años junta. En la historia de ambos busca alguna respuesta sobre la duración del amor y sobre aquello que permite sostener un vínculo a lo largo del tiempo.

A medida que avanza el rodaje y reúne testimonios sobre las mentiras de su marido, Miranda empieza también a revisar su propia historia. ¿Qué eligió no ver? ¿Cuánto de sí misma dejó atrás? Paula Klein construye una novela sobre el amor, la mentira y las versiones que elaboramos de las personas más cercanas. Cuando la imagen del otro se desmorona, la protagonista deberá preguntarse si es posible seguir amando a alguien después de descubrir que quizá nunca llegó a conocerlo.

“Pan, educación, libertad”

Petros Márkaris

El 1 de enero de 2014, Grecia está en bancarrota y vuelve a utilizar el dracma. En medio de la crisis económica, el comisario Kostas Jaritos y su familia también deben ajustarse a una nueva realidad: durante tres meses no cobrarán sus salarios. La pobreza y la paralización de la economía conviven con una creciente solidaridad hacia los más desfavorecidos, pero también con el avance de los movimientos neonazis. En ese contexto aparece asesinado un contratista de obras que había participado en las protestas estudiantiles contra la dictadura de los Coroneles, en 1973. Junto al cuerpo, un teléfono reproduce una consigna histórica: «Pan, educación, libertad».

Con esta investigación policial, Petros Márkaris cierra su “Trilogía de la Crisis” y vuelve a utilizar el género negro para explorar las tensiones sociales y políticas de Grecia. Mientras Jaritos y su equipo, debilitado por los recortes, buscan al responsable del crimen, la investigación abre interrogantes sobre la memoria colectiva, los ideales de una generación y las formas en que el pasado reaparece en tiempos de incertidumbre. Un caso que va más allá de descubrir al asesino y obliga a preguntarse qué queda de aquellas consignas cuando el país vuelve a enfrentarse a una crisis profunda.

“Viaje olvidado”

Silvina Ocampo

Publicado en 1937, “Viaje olvidado” fue el primer libro de cuentos de Silvina Ocampo y el comienzo de una obra singular, en la que la memoria, la infancia y lo cotidiano se mezclan con lo inquietante y lo fantástico. En estos relatos, los personajes no siempre comprenden lo que sucede a su alrededor, mientras las escenas familiares adquieren un aire de pesadilla. Un cuento puede pasar de la fábula a la crónica policial; otro, transcurrir en una estancia de provincia y abrirse a distintas interpretaciones. En el relato que da título al volumen, el intento de una niña por recordar su nacimiento conduce a una revelación perturbadora.

Con una escritura visual y sutil, Ocampo convierte recuerdos y experiencias cotidianas en historias imprevisibles, atravesadas por una extrañeza que nunca termina de explicarse. Los cuentos anticipan los rasgos que marcarían su literatura: la infancia como territorio ambiguo, la fragilidad de la memoria y la convivencia entre lo real y lo fantástico. Admirada por Jorge Luis Borges, quien la definió como una escritora genial, Ocampo ocupa un lugar central entre las voces más originales de la literatura argentina.

“Plumas y más plumas. Los animales por fuera”

Cassie Mayer

¿Cómo son las plumas de los animales? ¿Cortas, largas, suaves, rígidas, desplegables o coloridas? A partir de estas preguntas, el libro invita a observar distintas características del mundo animal y a descubrir a qué especie pertenece cada conjunto de plumas. Una propuesta que convierte la curiosidad en un juego y anima a mirar de cerca aquello que muchas veces pasa inadvertido.

Con información e imágenes, Cassie Mayer acerca a los lectores al mundo de las plumas y sus funciones: cómo ayudan a los animales y qué relación tienen con su adaptación al entorno. Un libro para aprender mientras se juega, reconocer la diversidad animal y descubrir que las características externas también cuentan historias sobre cómo viven las distintas especies.