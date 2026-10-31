Milei recibirá al papa León XIV y encabezará la agenda oficial durante su estadía en el país

A días de la llegada del papa León XIV, el Gobierno ultima los detalles de la agenda que desarrollará durante sus tres jornadas en el país y definió qué funcionarios nacionales participarán de las principales ceremonias religiosas. Este lunes mantendrá una última reunión de coordinación con la delegación del Vaticano.

El Gobierno definió la presencia de funcionarios en la visita del papa León XIV

Según detalló NA, el encuentro se realizará por la tarde en el Palacio San Martín y contará con el secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida, y Mara Gorini, colaboradora de Karina Milei. Por la Santa Sede asistirán integrantes de la Oficina de Viajes.

Durante la reunión se repasará el cronograma de actividades en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, además de los detalles logísticos de cada parada.

El presidente Javier Milei recibirá al pontífice en Aeroparque, tras su llegada desde Montevideo, y luego mantendrá una reunión bilateral en Casa Rosada. Ambos participarán de un acto en el Palacio Libertad, donde el mandatario hablará.

El lunes 9, Milei asistirá a la primera misa del Papa en el Monumento a los Españoles, junto con el Gabinete nacional y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Los actos podrían transmitirse por cadena nacional.

El martes 10, en Córdoba, participarán de la misa en Fadea Karina Milei, las ministras Sandra Pettovello y Alejandra Monteoliva, y el gobernador Martín Llaryora.

La última jornada incluirá una visita a Luján, con Diego Santilli, Fabián Fernández y Axel Kicillof. Milei acompañará la partida del pontífice desde Ezeiza, a las 14, rumbo a Perú.

El Gobierno aclaró que no habrá representación nacional en otras actividades pastorales y sociales.