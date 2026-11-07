¿No sabés qué leer? Seis recomendados de la librería Lecton entre novedades, clásicos e infantiles

El hombre que quería matar a Pérez-Reverte y otras misiones de Remil

Jorge Fernández Díaz

Cambió el gobierno, cambiaron los jefes, pero para Remil nada parece haber cambiado demasiado. Durante el gobierno libertario, el agente queda atrapado en un limbo burocrático mientras su grupo especializado en espionaje político se ocupa de misiones tan dispares como proteger a un escritor español amenazado por un psicópata, encontrar a un misterioso ladrón de libros o custodiar a un valijero que distribuye sobornos. Hasta que una poderosa agencia de seguridad privada vinculada a la CIA lo convoca para una operación que lo llevará al corazón de las intrigas políticas.

Junto a Cálgaris, Remil deberá moverse entre operaciones clandestinas, traiciones, corrupción y negocios turbios, en un escenario donde los intereses estadounidenses se cruzan con los del gobierno argentino. La aparición de una mujer enigmática, un espía inglés y un crimen que podría tener relación con las islas Malvinas complican aún más la trama. Jorge Fernández Díaz construye una novela de ritmo vertiginoso, poblada de personajes y situaciones que parecen extraídos de los pliegues más oscuros de la política contemporánea.

Con episodios electrizantes y una mirada implacable sobre el poder, la novela retrata una época atravesada por disputas, ambiciones y enriquecimientos ilícitos. Remil vuelve a ser el guía de un mundo donde las lealtades son frágiles y las operaciones nunca terminan como estaban previstas. Una historia de espionaje político que combina acción, humor negro y una narración que reserva sorpresas hasta el final.

Te llamaré Viernes

Almudena Grandes

Benito lleva una existencia gris, marcada por la frustración y los golpes de una vida que parece condenarlo al fracaso. En un Madrid áspero y desolado, donde la soledad convierte a cada persona en una isla, encuentra a Manuela, una mujer a la que la vida tampoco trató con benevolencia, pero que conserva un extraordinario talento para inventar historias. El encuentro entre ambos abre una posibilidad de amor y compañía en medio de un mundo que parece haberles reservado poco.

Almudena Grandes construye una historia protagonizada por personajes marginales, huraños y vulnerables, capaces de despertar ternura incluso en sus momentos más duros. Entre recuerdos, delirios filosóficos y relatos imaginados, la novela explora la necesidad de encontrar a alguien que nos rescate del aislamiento. Como en la historia de Robinson Crusoe, la aparición de un Viernes puede cambiarlo todo.

La prueba de audición

Eliza Barry Callahan

El 29 de agosto de 2019, una joven artista neoyorquina despierta con una sordera repentina y un zumbido persistente que transforma su percepción del mundo. Mientras los especialistas intentan comprender qué le ocurre, ella comienza a escribir para darle forma a una realidad que se ha vuelto incomprensible. La fecha del episodio coincide con el aniversario de la célebre obra “4’33””, de John Cage, una composición que convierte el silencio en materia musical.

A través de un relato íntimo y reflexivo, Eliza Barry Callahan explora el desconcierto, la percepción y las formas de atravesar lo inesperado. La narradora reconstruye los meses posteriores a la pérdida auditiva mediante encuentros, observaciones y referencias a artistas, músicos, cineastas y filósofos.

El hombre del cielo

Diego Cagliolo

Li Qing, un meticuloso controlador de tránsito aéreo criado en Chengdu, observa desde las alturas la vertiginosa transformación de China. Su disciplina y lealtad lo llevan desde la torre de control hasta los círculos del poder en Beijing, donde se convierte en un hombre de confianza del presidente Long. Pero el reencuentro con Sun Weiqiang, un amigo de la infancia convertido en empresario poderoso, lo enfrenta a una trama de corrupción que alcanza las más altas esferas del Partido.

Atrapado entre la lealtad a un viejo amigo y el compromiso con su país, Li Qing deberá decidir qué hacer con una verdad capaz de poner en peligro el equilibrio político de China. Diego Cagliolo combina suspenso, intriga y una mirada sobre las tensiones entre poder, amistad y deber. Con un conocimiento profundo de Asia, el autor propone también una aproximación desde la ficción a los mecanismos de una potencia cuya influencia resulta decisiva en el escenario global.

La del medio

Andrea Cisneros

Una voz vuelve sobre los caminos de la infancia y los territorios que marcaron su historia: Cutral Co, Neuquén, Catamarca. En el centro de esos recuerdos aparecen un padre fascinante y contradictorio, una madre silenciosa y una familia atravesada por desplazamientos, afectos y secretos. Lo que parecía un equilibrio sostenido durante años comienza a revelar sus grietas cuando el pasado vuelve a hacerse presente. La memoria, lejos de ofrecer respuestas definitivas, abre nuevas preguntas sobre el origen y la identidad.

Andrea Cisneros construye una novela que alterna escenas, recuerdos, viajes, cartas, documentos y voces. En el corazón del relato está también la escritura del padre, cuyas memorias de médico y pionero patagónico la narradora lee, cuestiona y prolonga. Entre la realidad y la ficción, la autora explora los vínculos familiares, las herencias y el lugar que cada uno ocupa en una historia compartida. Una indagación sobre aquello que recibimos de los otros y la posibilidad de volver sobre el pasado para encontrar una voz propia.

El fénix de hielo

Emma Spark

Seis meses después de conocer a Rusty Fizzbag, el famoso veterinario de criaturas mágicas, Emma sigue aprendiendo el oficio como su aprendiz. Junto a Arno, que ahora es su amigo, disfruta de una relativa tranquilidad hasta que un ave extraordinaria irrumpe en la cocina de su casa: parece un fénix, pero está hecha de hielo. Su aparición anuncia que las ballenuncas migratorias corren peligro y que es necesario emprender un viaje urgente hacia las islas Svalbard, en el Ártico.

En esta nueva aventura de la serie, Emma y Arno deberán enfrentarse a un desafío que los llevará a territorios helados y al encuentro con criaturas fantásticas. Una historia que combina misterio, imaginación y amistad, e invita a los lectores a acompañar a sus protagonistas en una misión para proteger a los animales mágicos. Recomendada a partir de los 9 años.