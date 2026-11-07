Los autos híbridos y eléctricos ya representan casi el 20% de los patentamientos en Argentina: cuánto crecieron y cuáles son los más vendidos

Los modelos híbridos y eléctricos ganan espacio en los concesionarios y mes a mes aumentan su participación en los patentamientos.

El mercado automotor argentino empieza a mostrar un cambio cada vez más visible: los motores tradicionales ya no son la única opción que concentra el interés de quienes buscan un vehículo 0 km.

Los modelos híbridos y eléctricos ganan espacio en los concesionarios y mes a mes aumentan su participación en los patentamientos, en una tendencia que refleja tanto una mayor oferta como una creciente curiosidad de los consumidores por las nuevas tecnologías.

Octubre volvió a confirmar ese escenario. Por cuarto mes consecutivo, los vehículos híbridos registraron un incremento en su participación dentro del mercado automotor y alcanzaron el 18,1% de las unidades patentadas. Los eléctricos puros, en tanto, representaron otro 1,6%.

De acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), durante el último mes se patentaron 42.891 automóviles de pasajeros y vehículos comerciales livianos. De ese total, 7.777 correspondieron a modelos híbridos, mientras que 699 fueron unidades impulsadas exclusivamente por energía eléctrica.

La evolución de los últimos meses permite dimensionar el avance. En julio, los híbridos representaban el 15,2% de los patentamientos; en agosto llegaron al 16,7% y en septiembre alcanzaron el 17,8%. En octubre volvieron a crecer hasta ubicarse en el 18,1%.

El comportamiento de los eléctricos puros fue diferente. Después de representar el 1,4% en julio, alcanzaron el 1,6% en agosto, treparon al 1,8% en septiembre y retrocedieron al 1,6% en octubre. Así, la tecnología que combina un motor de combustión con uno eléctrico continúa siendo la alternativa que logra mayor aceptación entre los compradores argentinos.

El impulso de los autos importados sin aranceles

Detrás de esta expansión aparece una decisión del Gobierno que modificó las condiciones de ingreso de estos vehículos al país. Desde julio de 2025 está vigente un régimen que permite importar hasta 50.000 unidades anuales con motorización híbrida o eléctrica sin pagar el arancel extrazona del 35%.

La medida busca ampliar la oferta y facilitar el acceso a modelos que, bajo el esquema impositivo anterior, tenían mayores costos de comercialización. Desde su implementación ya ingresaron más de 80.000 vehículos de los 100.000 habilitados para los primeros dos años del programa.

Toyota, Ford y BYD lideran entre los híbridos

En el reparto de las ventas de octubre también se observan protagonistas definidos. Toyota encabezó el segmento de los híbridos con 1.481 unidades patentadas, seguida por Ford, con 1.088, y BYD, que alcanzó las 907.

Detrás se ubicaron Baic, con 861 vehículos; Chery, con 528; Chevrolet, con 386; Haval, con 368; Leapmotor, con 249; MG, con 213, y Mercedes-Benz, con 202 unidades.

En el mercado de los eléctricos puros, BYD volvió a marcar diferencias. La automotriz encabezó el ranking con 470 patentamientos, muy por delante de Chevrolet, que registró 68. Luego aparecieron JMEV, con 52 unidades; Arcfox, con 41, y GAC, con 10. Otras marcas presentes fueron Dongfeng, BMW, Geely, Baic y DFSK.

Cuáles fueron los autos eléctricos más vendidos

El liderazgo de BYD también se reflejó en el ranking por modelos. El Dolphin Mini fue el eléctrico puro más patentado de octubre, con 376 unidades, una cifra que lo ubicó claramente por encima de sus competidores.

El segundo lugar quedó para el BYD Yuan Pro, con 94 patentamientos, mientras que el Chevrolet Spark ocupó el tercer puesto, con 68. Completaron los primeros lugares el JMEV Easy, con 52 unidades, y el Arcfox T, con 13.

Los números de octubre dejan una señal clara para la industria automotriz: los vehículos electrificados dejaron de ser una presencia marginal y comenzaron a ocupar un espacio cada vez más importante en las decisiones de compra. Aunque los modelos híbridos son los que hoy muestran mayor penetración, la llegada de nuevas marcas y una oferta más amplia empiezan a modificar el mapa de la movilidad en Argentina.