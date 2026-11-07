Incertidumbre por el futuro de la Agencia de Turismo de Río Negro

La renuncia del director Ejecutivo (CEO) de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), Diego Piquín, se hará efectiva el 30 de noviembre y por el momento reina la incertidumbre entre los directores respecto de cómo continuará el ente mixto que está en funciones desde mediados de 2025 con el objetivo de llevar adelante la promoción de los destinos de la provincia.

Piquín anunció su renuncia de manera anticipada a mediados de octubre, en la última reunión de directorio que se dio en la cordillera en el contexto del Bariloche a la Carta. La decisión repercutió en el ámbito empresarial de inmediato porque el ejecutivo llegó con el respaldo del sector, especialmente los andinos con quienes mantiene un vínculo desde hace más de una década, cuando ocupó el mismo rol en el Emprotur.

Desde la renuncia, el gobernador Alberto Wertilneck expresó en reiteradas ocasiones que se debían hacer cargo de la situación de la agencia los privados porque tienen mayoría en el directorio (10 de 14 bancas) y porque la idea original de la ley fue delegar a los empresarios el poder de encabezar la tarea de promoción.

La ATUR, desde hace algunos meses, está presidida por la secretaria de Turismo, Sol Canalda. Consultada por este diario dijo que por el momento no hay definiciones de cómo continuará funcionando la agencia ni del eventual reemplazo de Piquín. “En la próxima reunión de directorio se va a tratar cómo sigue, es en el directorio donde se define”, remarcó.

La ley que creó la ATUR le dio la facultad al gobernador a nombrar el director ejecutivo y lo debe hacer por decreto. Weretilneck el año pasado decidió dar un gesto mayor al empresariado y primero le delegó la decisión, pero luego decidió realizar un concurso para cubrir el cargo que finalmente quedó en manos del referente que el privado impulsaba.

En 2025 hubo dos concursos, el primero con 37 postulantes fue declarado desierto porque ninguno de los aspirantes cumplía con las exigencias pretendidas. Allí no se postuló Piquín. En el segundo, se sumó el ejecutivo y fue seleccionado, en una instancia final en la que compitió con la exministra de Turismo de Neuquén (en dos gestiones), Marisa Focarazzo.

Weretilneck también dijo en estas semanas que si el privado no acomoda la ATUR podría volver al esquema anterior de que el Estado (es decir la secretaría de Turismo) se ocupe de todo, inclusive la promoción.

Entre los directores del sector privado -que representan la cordillera, la estepa, los valles y la costa- hay reserva respecto de cómo continuará la ATUR y nadie quiere expresar su opinión públicamente. Algunos entienden que debe ser prioritario definir un “interinato” -que podría ocupar la propia secretaria Canalda- para que tome el timón Ejecutivo de la agencia hasta tanto se resuelva un eventual nuevo concurso, que se sabe que demandará un tiempo. En otro sector hay resistencias a la figura de la titular de Turismo a quien le cuestionan falta de apertura por fuera de la cordillera.

El recambio llega justo a pocos días de la temporada de verano, que si bien ya tiene la campaña promocional en la calle, con foco en la costa principalmente, se debe continuar con la tarea y profundizar la instalación de Río Negro como destino para observar el eclipse de febrero de 2027, un traje que se disputan Chubut y la zona sur de la provincia de Buenos Aires.