«El mundo en Letras», la Feria del Libro recibe al historiador Felipe Pigna en Cutral Co

El centro cultural de Cutral Co se colmó de libros, charlas, capacitaciones, y muestras artísticas para los más chicos. El cierre de esta cuarta edición de «El mundo en Letras», tendrá como invitado especial hoy al escritor e historiador argentino, Felipe Pigna, que presentará su última obra 76. Las puertas estarán abiertas desde las 9 en adelante.

Al lugar se accede por la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1.332 en el Parque de la Ciudad, con la entrada libre y gratuita. La última actividad está programada para las 19:30, con una propuesta artística.

La nieve y el hielo provocaron una merma en el público el jueves, cuando se inauguró este festival del libro y expo vocacional, que comienza a consolidarse entre las ferias de la región. La suspensión de las actividades escolares hizo que las visitas de grupos de estudiantes quedaran sin efecto.

Sin embargo, los libreros -alrededor de 12- llegaron para ofrecer una variada oferta de ejemplares de todos los géneros. Esa primera jornada de tres si permitió el desarrollo de las capacitaciones para docentes y charlas abiertas a todo público.

Para este sábado, último día de la feria, el municipio cutralquense hizo la invitación a Felipe Pigna. Será la primera vez que el historiador y autor argentino visita la ciudad para ofrecer una charla sobre su último trabajo «76». Está prevista para las 18, en el auditorio con entrada libre y gratuita. Mientras que a las 19:30 se prevé la firma de ejemplares.

El cierre será a las 19:30 con el café concert de Tango Trío que ofrecerá música en vivo. La organización programó actividades en distintos sectores del centro cultural. El cronograma de este sábado incluye a las 16, la presentación de Inteligencia Laboral de Claudina Kutnowski.

El espacio más amplio del auditorio está destinado a la exposición de las librerías invitadas. (Foto: gentileza)

Actividades durante la mañana

Como ocurrió durante las tres jornadas, en el hall foyer del mismo edificio se presentará el taller Ruka Chillka: Recuperando la Historia y Memoria de Cutral Co . Un diálogo entre Wenceslao Navarrete y Perico, con la modalidad de radioteatro. Está previsto para las 10:30.

El programa de las 11:00 incluye al grupo de poesía «Llave Rota – Lectoras y escritoras desde Neuquén«, con Cecilia Soberón, que será abierto al público en general. Al mediodía se presentará la editorial y muestra de catálogo «Miniaturas incandescentes», con Sandra Sepúlveda.

Y a lo largo de todo el día, en el sector de auditorio continuará la exposición y venta de libros. En el escenario, se presentarán los títeres de María Angélica; y el Show de Magia, con Mauro y Ayelén.

En tanto, la comunidad de maestros y profesores colmó las inscripciones para sumarse a la capacitación del investigador Carlos Skliar que se hizo el viernes por la tarde. Desde la organización se indicó que el eje sobre la formación era «La educación como artesanía de recomienzos«, que otorgaba puntaje docente.

Entre el abanico de actividades, se incluyó a varias con acento local como «Narrativas Urgentes: Cutral Co – Plaza Huincul Una comunidad», cuyas autoras Marisa Reyes y Betty Moreno lo compartieron con los asistentes. El grupo Alkitara -Memoria en línea también aportó su creación.

Las autoras del libro Narrativas Urgentes, Marisa Reyes y Betty Moreno dijeron presente. (Foto: gentileza)

Hubo stand de marionetas a través de Los títeres de María Angélica que llamó la atención de los más pequeños. A este segmento de público estuvo destinada la propuesta de bibliotecarios de la comarca petrolera que presentaron el show «Un sueño loco».

Al centro cultural se accede por la Ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1.332, por el ingreso del Parque de la Ciudad, hacia la salida oeste de Cutral Co.