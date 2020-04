Lecturas recomendadas en cuarentena: “El nervio óptico”

Hablando de novelas distintas, hoy les presento “El nervio óptico”, Anagrama 2017, de la escritora y periodista argentina María Gainza , una novela ágil, corta , con una modalidad nueva a la que nos adaptamos rápidamente aún asombrados.



María Gainza nació en Buenos Aires en una familia tradicional y aristocrática, estudió Historia del Arte. Fue corresponsal del New York Times y columnista del Art New y Página 12, profesora, tallerista de crítica de arte, también fue coeditora de “Los Sentidos” , la colección publicada por Adriana Hidalgo.

En el 2017 recibió el Premio Konex en la categoría Artes Visuales.



Su segunda novela, “ La luz negra”, ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en el 2019.

Con esta mínima referencia biográfica nos imaginamos ya acerca de qué va a tratar el libro, sin embargo aquí llega lo nuevo: la narradora en primera persona nos va a contar aspectos de su vida que sí van asociados a una obra pictórica.



Mariana Henriquez opina que esta es una novela de las miradas. Sí, la protagonista se mira en una particular situación personal y también nos cuenta qué siente ante la observación de un determinado cuadro.

Así, al mismo tiempo que sabemos hechos de su vida nos aparece un pintor al que accedemos a través de las emociones que este le provoca a la narradora.



Once son los pintores analizados, y once las historias “disparadoras” No solo conoceremos aspectos de sus vidas y técnicas de sus obras, sino que nos enseña a conocerlos a través de las emociones que le despiertan, además de conectarlos con las historias de su entorno familiar y laboral.

Dos ejemplos: la niebla en Buenos Aires y las pinturas de Cándido López la lleva a contar la experiencia de su marido cuando, de joven, acompañó a una pareja de amigos a hacerse cargo de una estancia en Paraguay.

La experiencia de estar frente al mar conlleva un minucioso análisis de una marina de Coubert.



No es un ensayo de crítica artística ni una guía de museos, al contrario, es la aventura de su auténtica necesidad de conocerse y dar a conocer, una crónica íntima escrita con humor, sin pudor donde la que vida y arte se entrecruzan

También en ese constante ir y venir de la narradora se reflexiona citando con precisión a literatos, filósofos, músicos e historiadores.

Todo en una novela vertiginosa de solo158 páginas.

Los animo a leerla.