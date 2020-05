Christian Ledesma edificó esta tarde un impecable trabajo, que le permitió quedarse con la victoria en la segunda fecha fecha del certamen virtual del TC Pick Up, dentro del programa TC Quedate en Casa, que se cumplió ayer en el autódromo de Toay, en La Pampa.



Esta vez no pudo completar la final Juan C. Benvenuti, el único regional que participó de la prueba, quien fue tercero en su serie y peleó adelante la final, pero no clasificó.



La movida empezó con una clasificación y después se cumplieron las dos series, que ganaron Mauricio Lambiris y Nicolás Trosset.



La final tuvo adelante a Lambiris, seguido por Trosset, Andrés Jakos, Ledesma, Pernía, Facundo Ardusso y Benvenuti.



Después de la tercera vuelta, Ardusso aprovechó la succión en la recta principal y superó a Lambiris.



A la otra vuelta, Trosset asumió el liderazgo, que se mantuv adelante hasta el séptimo giro, cuando lo pasaron Pernía, Ardusso y Ledesma

Cumplida la mitad de la final, Ledesma encontró el lugar para superar a Penía, lo mismo que hizo Ardusso.



En el cierre, un toque entre Pernóa y Lambiris dejó el camino libre a Ledesma, quien se fue derecho a la victoria.

Después se ubicaron Lambiris, Jakos, Matías Rodríguez, Trosset, Jonatan Castellano, Gastón Rossi, Ardusso, Christian Dose y Martín Vázquez.



La tercera y última fecha del ceramen del TC Pick Up se programó para el 24 de mayo en el autódromo de Centenario, sede de la definición del campeón.