Ledesma quedó conforme con el nivel de Los Pumas

Tomás Cubelli integró el equipo titular de Los Pumas, que jugó su primer amistoso en Australia. Gentileza.

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Mario Ledesma, quedó conforme con la realizado por Los Pumas en el triunfo frente a Rugby Australia Selection, por 19 a 15, en un amistoso celebrado hoy en la preparación del equipo para el debut en el Tres Naciones el 14 de noviembre ante Nueva Zelanda.

"Hay cosas para apoyarse y seguir mejorando. El resultado es bueno y todos los muchachos tuvieron roles difíciles que cumplir, todos rindieron por arriba de lo esperado", comentó Ledesma después del amistoso que jugó el seleccionado argentino.

En cuanto a la situación que vive el equipo al estar preparándose de manera atípica para este certamen, el entrenador que "nos sentimos privilegiados de poder estar acá y lo hacemos por todos lo que están en Buenos Aires pasando un momento difícil. Juntarnos con los que están en la burbuja y llegaron de Europa será un momento muy lindo para todos".

En los próximos días los 13 jugadores que están militan en clubes europeos culminarán la cuarentena y podrán sumarse al plantel que hoy jugó el amistoso y Ledesma ya podrá conformar seguramente el equipo que debutará ante los All Blacks en el Bankwest Stadium de Sydney.

El capitán del equipo que jugó el amistoso, Tomás Cubelli, hizo un balance del partido y comentó que "no pudimos concretar al principio. Generamos muchas oportunidades y eso no afectó a la totalidad del equipo porque seguimos intentado hasta el final. Me quedo con la defensa del resultado, que es algo importante".

El exmedio scrum de Belgrano Athletic, Brumbies de Australia y Jaguares afirmó que "es bueno empezar a tener las primeras sensaciones, situaciones reales de contacto. Algo más parecido a lo que nos vamos a encontrar en el Tres naciones. Me pone contento que jugadores que vienen de seleccionados juveniles, de clubes y de Argentina XV estén cómodos para jugar estos partidos".

Mario Ledesma, entrenador de Los Pumas, quedó conforme con el rendimiento del equipo. Gentileza.

Los Pumas realizarán mañana un trabajo regenerativo y el domingo tendrán libre. El lunes, se mudarán al centro de Sídney, en la zona de Darling Harbour y el martes se reunirán con los "europeos" provenientes de Norwest Sidney.