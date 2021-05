Leve repunte de la producción de GeoPark en la Cuenca Neuquina

La petrolera independiente orientada a los campos convencionales GeoPark presentó los resultados operativos del primer trimestre del año y mostró un leve repunte de la producción de gas y petróleo en la Cuenca Neuquina. Sin embargo, en la cuenta interanual aún sigue por debajo de lo que se vio antes de que impacte de lleno la pandemia del coronavirus en el país.

La firma que opera tres campos en Neuquén registró una producción de 2.201 barriles equivalentes de petróleo por día. Este nivel productivo significa un salto del 2,56% respecto a lo extrajo la empresa durante el último trimestre del 2020, pero al mismo tiempo significa que está un 15,24% por debajo de lo que se vio en marzo del 2020.

Separado por hidrocarburos, la firma informó que cerró los primeros tres meses con una producción de petróleo de 1.302 barriles por día y de 5.396 pies cúbicos de gas por día, algo así como unos 152,78 metros cúbicos diarios. La estructura de las extracciones este año fue de 59% de petróleo y 41% de gas natural, mientras que el año pasado había sido de 61% petróleo y 39% gas natural.

Según precisaron desde la empresa, la caída interanual en la producción se debe principalmente a la limitación o suspensión de actividades de mantenimiento de pozos durante el 2020, combinado con el declino natural de los campos. Esto no significa que no haya habido reparaciones de instalaciones, sino que no se realizaron nuevas estimulaciones a la producción.

Ante la consulta de este medio, desde la firma señalaron: “Continuamos desarrollando el programa de becas universitarias para Mujeres en Ciencias e Ingenierías, el cual cuenta con 5 estudiantes de Neuquén; este programa lo llevamos adelante con apoyo de la UTN Facultad Regional de Neuquén”.

Además detallaron que seguirán con los ciclos de transferencia de conocimiento destinado a estudiantes, docentes y empresarios. “Para estos espacios nos apoyamos y llevamos adelante con instituciones como la UTN, el Centro Pyme Adeneu y el Ministerio de Educación de la provincia. Estos ciclos de capacitación beneficio a más de 500 participantes en 2020”, sumaron

A nivel global de la empresa, lo que abarca sus operaciones en Colombia, Brasil y Chile, mostró una caída en la producción del 17% a nivel interanual. Un porcentaje similar a lo que se vio en la región. En detalle, la empresa pasó de producir 45.731 barriles equivalentes en el primer trimestre del 2020 a los 38.131 actuales.

“La caída se debió como parte de la respuesta de gestión de riesgos de la firma para preservar el valor para los accionistas y minimizar la actividad de los contratistas y empleados en los campos debido al entorno de precios más bajos del petróleo y las contingencias relacionadas con la pandemia”, indicaron desde la empresa.

La producción de GeoPark en Colombia cerró el primer trimestre del año en 31.455 barriles equivalentes por día, en Chile fue 2.491 barriles equivalentes diarios y por último en Brasil fue de 1.984 barriles equivalentes.

El programa de inversión que tiene la empresa para el 2021 continúa dentro del rango entre los 130 y los 150 millones de dólares para todos los países en los que opera con un fuerte foco en Colombia. El resto se dividirá en Chile, Brasil y Argentina.

Estiman cerrar el año con una producción entre los 41.000 y 43.000 barriles equivalentes por día con un beneficio neto (netback) de entre 330 y 370 millones de dólares, teniendo como referencia un barril Brent entre los 50 y los 55 dólares. La firma también tiene un programa para un escenario de precios de mercado más deprimido y más prolífero.