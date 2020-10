Tengo 78 años, y por cuestiones familiares en marzo viajé al exterior adonde tengo hijos y nietos. Anunciado el cierre de aeropuertos por la pandemia, anticipadamente pude regresar a Argentina, aunque la cuarentena me obligó a quedarme en La Plata. En abril se me venció la licencia de conducir y, si bien automáticamente la misma fue validada hasta octubre, en mi caso ha vuelto a vencer. Conclusión: no solo estoy varado fuera de mi casa, sino que, además, tengo reducida la movilidad y no podré regresar en mi auto.

La solución no parece muy complicada.

Muchos distritos han postergado los vencimientos por 1 año a contar de la fecha original. Pero no es el caso de Bariloche.

Yo lo he solicitado por e-mail, según me sugiriera la Dirección de Transito, pero no me han dado respuesta.

Seguramente no soy el único. Ruego la publicación de la presente.

Muchas gracias.

Rodolfo Grattoni

DNI 5.199.826



Bariloche/La Plata