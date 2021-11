Lil Ross y Alba Breier crearon libros álbum con la naturaleza como protagonista

Libros para jóvenes y muy jóvenes. Autora e ilustradora se pusieron de acuerdo para escribir cuentos y diseñar sus páginas: son Lil Ross y Alba Breier, quienes lograron esta maravillosa colección, belleza y creatividad. Son tres libros de una serie de cuatro. La serie se llama “Los cuatro elementos: Tierra, Fuego, Aire, Agua”.

“Tierra: Piedrita”; “Fuego: Duendecillos de fuego” (Inefable); “Aire: Algún día en alguna parte alguien” (dos plumas, dos frufrús) y “Agua: Mar de olitas”. El último de la serie está escrito y queda iniciar el proceso de ilustración.

La presentación de este material será este sábado, a las 18.30, en la biblioteca popular neuquina Kique Sánchez Vera (Rosario 361), con entrada libre y gratuita. En diálogo con RÍO NEGRO, Lil Ross, autora de los textos, se refirió a esta propuesta:

P: ¿Qué te decidió a ponerte a escribir?

R: La escritura de estos libros se inició en una etapa de mi vida coincidente con dos hechos importantes: convertirme en abuela y la jubilación (soy jubilada docente de nivel primario de la escuela pública neuquina). Siempre tuve contacto con libros, desde mi niñez. Es decir, empecé a escribir a través de la lectura. Creo que también por mi trabajo. Como docente de primaria estuve en contacto con la literatura infantil. Hubo libros que me marcaron especialmente. En una búsqueda azarosa los encontré y otros me los convidaron, generosamente. Compañeras, amigues, estudiantes, familia…

P: ¿Qué te inspiró?

R: Los primeros libros los escribí para mis nietos. Mi idea era regalárselos ilustrados. Entonces me contacté con Alba, compañera y artista plástica, quien aceptó ilustrarlos y empezó su experiencia como ilustradora de libros. Las técnicas utilizadas en las ilustraciones son acuarelas, lápices de colores y collage.

Una vez terminados los libros, surgió la necesidad de que sean leídos. Dice Emilia Ferreiro que un libro es un objeto “en busca de un lector y que no puede realizarse hasta que no lo encuentra”. Y es así, tal cual. Buscamos quien los imprimiera a través de una recomendación y quedamos muy conformes con L&D Soluciones Gráficas por la calidad de los libros impresos.

P: ¿Cuál es el fin último para vos de publicar estos libros?

R: Las autoras somos las dos, Alba Breier y yo. La edición es de Ailiñ Borgognoni. Fue y es un trabajo en equipo. Las autoras somos ambas, ya que los consideramos libros álbum. Los libros álbum son libros en donde el texto y la imagen funcionan relacionándose de distinta forma construyendo una historia. Imagen y texto se complementan y se enriquecen mutuamente.

El hecho de que sea libro álbum también ayuda a que pueda ser leído a cualquier edad, entendiendo a la lectura en su sentido pleno, es decir, como el proceso de atribuir en forma directa y activa significado al texto. Y esa construcción de significado, en un libro álbum se da desde la imagen, desde el texto, en la interacción, en ese juego del ir y venir.

Son libros de literatura infantil y juvenil, aunque las clasificaciones, que sirven para nombrar y ordenar, al mismo tiempo pueden ser clasificaciones… en fin, son libros de literatura infanto juvenil, pero al mismo tiempo no están dirigidos a una edad determinada.

P: ¿Cómo será la presentación de este sábado?

R: Es nuestro deseo que la presentación sea una oportunidad de encuentro social y con los libros. También un momento lúdico. Hemos pensado algunas actividades para los niños. Habrá música, juegos, danzas circulares, susurradores, mágicos caleidoscopios … A partir de la presentación abriremos una tienda virtual llamada “Los cuatro elementos”. También estarán en venta en la presentación y algunas librerías de Neuquén y Buenos Aires.

Los precios de los libros: “Duendecillos de fuego” (Inefable) $1.000 , “Piedrita” $1.200, “Algún día en alguna parte alguien” (dos plumas, dos frufrús) $1.200 y la promo por los tres libros $3000.

Alba Breier, la artista visual que descubrió un mundo nuevo

Alba Andrea Breier, nacida en Buenos Aires, se radicó en 1986 en Neuquén. Profesora de Artes Visuales, especialidad Dibujo y Pintura. En la actualidad, forma parte de COMUM, colectiva de mujeres muralistas.

P: ¿En qué te inspiraste para ilustrar los libros de Lil Ross?

R: La inspiración realmente surgió dibujando. Desde el momento en que Lil me entrega el cuento comienza una interminable lectura y relectura que hace posible la visualización de las imágenes y personajes, también en estos cuentos existe una mirada muy patagónica, la que necesariamente me llevó a leer y observar muchas cosas de la región. Aprendí de todo.

P: ¿Cuánto tiempo llevan de trabajo conjunto?

R: Me lleva bastante tiempo cada cuento. La idea primitiva sufre varias transformaciones a lo largo de su desarrollo. Permanentemente, estamos revisando con Lil todo. Cada dibujo tiene sus particularidades: trabajo con acuarelas, lápices de colores y collage. Se realizan muchas capas de color como veladuras que se superponen unas a otras y van apareciendo texturas y formas muy interesantes. A lo largo de este proceso necesitamos alguien que realice la edición que finalmente quedó a cargo de Ailiñ Borgognoni, parte fundamental con quien también hablamos y acomodamos imágenes, colores y estética. Los libros tienen un original. Una especie de libro de artista en el que analizamos todo. Desde el comienzo hasta el final.

P: ¿Cómo encaraste este trabajo?

R: Tuve que ponerme a estudiar. Pasé muchas horas observando libros infantiles y viendo diferentes tipos de ilustradores. Todo me parecía fantástico y creí que no podría hacerlo. Descubrí un mundo muy interesante con sus propias reglas y objetivos, pero fue poco a poco con los primeros bocetos que surgieron las imágenes. También los materiales y la técnica. Creo que logramos una estética particular en esta colección “Los cuatro elementos”.

P: ¿Cómo te resultó la experiencia de ilustrar estos libros?

R: Soy artista visual y a partir de esta bella experiencia creo que estoy construyéndome como ilustradora. Cuando Lil me contó que escribía cuentos (la conozco desde hace mucho de la docencia, pero no sabía nada de esta actividad) y que necesitaba alguien que ilustrara su obra fue un instante en el que tarde en responder. “No ilustro Lil, ¿pero querés que probemos?” Siempre quise hacer ilustración. Y así comenzamos.