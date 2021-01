Límites a la libertad de enseñar

Ha terminado un año difícil en el que el nivel de libertad ha descendido en aspectos importantes. Uno de ellos, decisivo para el futuro de los jóvenes, es la limitación de la libertad de enseñanza debida a la Lomloe, más conocida como ley Celáa.

Se ha consumado el atentado contra los padres y la comunidad educativa, con un descaro nunca visto rechazando cualquier diálogo, sin escuchar a los expertos, y a una velocidad supersónica en medio del estado de alarma.

Como señalaba el profesor José Antonio Marina, la iniciativa del gobierno de Sánchez siembra el desconcierto: “Diez comunidades autónomas no piensan aplicarla este año (la ley aprobada), y probablemente tengan derecho a hacerlo. La oposición en bloque se ha comprometido a cambiarla. Los docentes están confusos, los padres están hartos, a los editores de libros de textos el agua les llega al cuello y los alumnos tampoco saben a qué atenerse… [porque], no lo olvidemos, el cambio educativo no se hace en el BOE, sino en las aulas”.

Jesús D. Mez Madrid

Girona, España