Llegan dos competidores a la batalla por el trono del streaming

En los últimos años, el streaming se tornó una parte fundamental en la vida cotidiana de los usuarios de contenido audiovisual, a punto tal que hoy parece casi imposible conocer a alguien que no posea una cuenta de Netflix, por ejemplo.





El crecimiento de este tipo de plataformas fue tan grande en tan poco tiempo que muchas compañías decidieron poner el ojo allí, y lo que en principio era una alternativa a la televisión y el cine se transformó casi en una prioridad. Así fue que la oferta se masificó y los contenidos se fueron ramificando en distintos servicios: ya no basta con tener Netflix, porque ahora cada plataforma hace la diferencia con sus “exclusivos”.

Hoy nos encontramos con multiplicidad de posibilidades. A Netflix se suman plataformas como Amazon Prime, HBO Go, Disney +, Paramount +, Qubit y Starz Play, entre otras. Y, como si no alcanzara con estas, en las próximas semanas arribarán dos nuevos competidores. Se trata de Star Plus y HBO Max, dos pesos realmente pesados en lo que a contenido exclusivo se refiere.

Vamos por partes. El anuncio más reciente fue el de Star Plus, la plataforma de STAR (antes conocido como FOX). Este fin de semana se oficializó que tendrá luz verde desde el 31 de agosto, y que si bien podrá contratarse de manera individual, también se podrá pagar junto con Disney +.

¿A qué se debe esta “fusión”? Básicamente, a que Star Plus tendrá todo el contenido “adulto” de Disney. Allí podremos encontrar material de Fox, FX, Hulu, ESPN (que además tendrá deporte en vivo) y ABC, entre otros.





Claro está, bien vale repasar en nombre propios a qué hacemos referencia. Estarán disponibles, entre otras cosas, Los Simpson, How I Met Your Mother, Outlander, This Is Us, Modern Family, 24, Prison Break, Lost, Grey’s Anatomy, American Horror Story, Homeland, X-Files, Family Guy y, claro está, muchísimas novedades originales. El catálogo de cine, por su parte, estará completísimo y sumará varios estrenos recientes.

Pero claro, Star Plus no será el único competidor que se sumará, puesto que también lo hará HBO Max, una propuesta que difiere de HBO Go y que entre otras cosas promete una app para móviles mucho más estable.

En este caso, se estrenará antes en nuestro país, puesto que estará disponible desde el mes próximo. Entre tantas cuestiones que aportará a la amplia oferta de otras plataformas, HBO Max suma tres universos de peso: allí se podrá disfrutar de todo Game of Thrones, del universo mágico de J. K. Rowling (Harry Potter y sus spin-off) y del mundo de las series animadas de DC, junto con todo lo de Warner. Y para sorprender aún más, tendrán la exclusiva del especial de "Friends" a casi dos décadas de su despedida.

Para los dos casos se dieron detalles sobre las fechas de lanzamiento y el contenido, pero aún no se conoce el precio. Eso si: tiemblan el resto de las plataformas, porque llegaron dos grandes competidores…