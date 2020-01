Llevar a un niño a las colonias de verano cuesta hasta $8.500 por mes

Con el fin del ciclo lectivo, el verano trae consigo muchas horas libres para los pequeños de la familia. Pero superados los primeros días, el aburrimiento comienza a aparecer. Los padres buscan alternativas para evitar berrinches y es ahí donde las colonias de vacaciones juegan un papel fundamental. Solo hace falta ajustar el bolsillo para que el presupuesto alcance, lo que no resulta ser una posibilidad para muchas economías domésticas.



Una familia tipo deberá gastar entre $11.600 y $17.000 pesos para enviar a sus dos hijos a una colonia, durante un mes. Las cifras se disparan a valores de entre $32.000 y $43.800 si la idea es mandarlos a los dos durante enero y febrero.



Quienes no pueden acceder a semejante gasto podrán recurrir a las colonias de vacaciones municipales que son gratuitas y se realizan en varios clubes de la ciudad. (ver aparte)



En Neuquén hay tres clubes con colonias propias: El Biguá, Santafesino y Tenis Club Neuquén.

Los precios en el Club El Biguá son de $7.800 por mes para los no socios y $5.800 para los socios. La temporada completa, (enero y febrero) tiene el valor de $16.000 para los socios y $19.000 para los no socios. En el caso de irse de vacaciones o no poder afrontar el pago de un mes completo, hay otras facilidades como pagar quince días, por semana e incluso horas adicionales.



En el Tenis Club Neuquén tiene el valor mensual de $8.500 y la temporada completa a $21.900. Tiene precios promocionales para hermanos y turnos extendidos. Desde las 9 a 14 tiene el precio de $9.600, de 9 a 15 a $11.600 y desde las 9 hasta las 16 tiene el costo de $12.600. “Tenemos un porcentaje muy alto de chicos que viene al turno mañana y se queda al turno tarde, otros hacen seis horas. Es el año en que más chicos se quedan a los dos turnos y eso para nosotros es importante, quiere decir que los chicos están cómodos y la pasan bien”, indicó Emilio Monserrat, director general de la colonia del Tenis Club.



Los profes 400 profesionales fueron contratados por la municipalidad para coordinar las actividades gratuitas.

La colonia de El Biguá propone varios talleres durante la semana y el viernes es el día especial para festejar y culminar con la temática de la semana. Hay talleres de percusión y la semana que viene tendrán una actividad de canotaje.



El taller de cocina rústica trata de acercar la gastronomía a los chicos y los de supervivencia son los más atractivos para los pequeños.

Durante enero se realizan campamentos, en los que los chicos más grandes pernoctan en el club y los más pequeños, de 3 a 6 años, realizan una “nocheada” que consiste en asistir desde las 18 hasta la medianoche. En el mes de febrero se realiza la “flotada” en el río.



El Tenis Club tiene talleres de música, circo, ritmos urbanos y slackline. Durante la semana se intercalan los talleres con juegos, mientras que el viernes se realiza la fiesta de la temática de la semana. “La semana de los reciclados hacemos juegos únicamente con materiales reciclados. La semana del carnaval se hacen máscaras y se confecciona el atuendo”, expresó Monserrat.



Asistir a la colonia puede ser una experiencia para dejar atrás los miedos. Un niño dejó de usar su Paff para el asma a partir de asistir al Tenis Club. Una niña le tenía fobia al viento y asistió valientemente, pese a que ese día el viento llegó a ráfagas de 78 km/h.

Se habilitó un nuevo espacio para chicos en el barrio Rincón de Emilio

El municipio de Neuquén habilitó este año un nuevo espacio para la realización de las colonias de vacaciones municipales y gratuitas. Desde esta semana funciona el club del barrio Rincón de Emilio, un espacio con pileta, canchas para la práctica deportiva, plaza con juegos infantiles, mobiliario urbano y arbolado.

Ese año asistirán 1.300 niños y niñas de la ciudad y se prevé el arribo de otros 2.000 a partir del próximo mes.

Este nuevo espacio se suman a los que ya funcionan desde hace varios años. Se trata de las tradicionales colonias de vacaciones municipales que se realizan en los clubes El Biguá, Alemán, Neuquén Rugby Club, Ruca Hueney y Alta Barda con cupos integrados. Para los adolescentes está el parque acuático La Perla.

Todas las colonias están a cargo de 400 profesionales.