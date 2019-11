Lo urgente y lo importante

Bariloche

Todos recordamos el tema de la entrega del poder en el 2015 y tanta tinta y horas de televisión y medios usados para destacar el tema de no colocar la banda ni entregar el bastón de un presidente al otro. Pensaba en lo que significan los detalles y las formas, y también en cuál es el perjuicio real para cada argentino cuando los políticos llevan a cabo estas acciones, de forma pero no de fondo, porque lo que en el fondo nos involucra a todos los habitantes son las acciones que toman los jefes de Estado y determinan nuestra vida actual y futura.

Mañana aumentan la luz, el gas, los combustibles, las prepagas, las mercaderías del súper, el dólar, el euro; se devalúa más nuestra moneda, por ende también los salarios y jubilaciones; se siguen sacando recursos a ciencia y tecnología, no se habilitan las subvenciones nacionales al TUP y el boleto sigue creciendo… ¡Estos son hechos concretos que el actual gobierno está llevando a cabo a 38 días de entregar el poder!

Si yo te dijera que todo eso no va a pasar y que a cambio el actual presidente no le va a entregar el bastón de mando o colocar la banda al presidente saliente, ¿vos qué dirías?

Cuestiones de fondo, cuestiones de forma. En 2015, el gobierno recibió US$ 25.480 millones y en el 2019 si se reciben 4.000 millones ¡será un milagro! Francamente, si el que se va no toma más medidas en contra de la población y a cambio le envía al presidente electo el bastón de mando y la banda por un servicio de mensajería y paquetería, nadie va a recordar este acto como algo tan importante. Poner una banda y entregar un bastón es importante, pero parar el hambre y evitar que cada día más argentinos no puedan llegar a fin de mes ¡son cosas urgentes!

Jorge L. Fernández Avello

DNI 12.862.056