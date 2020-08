Loncopué vuelve a tener una persona contagiada de coronavirus

Unos minutos antes que se conociera el nuevo parte del Comité de Epidemiología, el intendente de Loncopué, Walter Fonseca, confirmó a este medio que la localidad vuelve a tener un caso después más de dos meses sin casos.

"Tenemos un nuevo caso en la localidad, es una información que nos ha dado la gente de Salud, todavía no salió en el parte pero creemos en la información que nos están dando", señaló con tristeza el intendente de la localidad que sufrió un gran brote de coronavirus que obligó a cerrarla por completo.

"Es una persona que vino de otra provincia, que hizo el aislamiento obligatorio los 14 días, según lo que me dijeron es de la zona de Tucumán y no se como está compuesto su grupo familiar. Está con buen estado de salud y está en su casa. Se hisopó a su familia pero habían dado negativos, igual hay que hisoparlos nuevamente en esos días para ver si no positivizaron", detalló Fonseca sobre la información que se conoce del nuevo contagiado.

Aún no se conoce en que circunstancias la persona abría retornado a la localidad, pero el jefe comunal señaló que "seguramente ya se habrá empezado una investigación de cómo fue"

Sobre la posible situación que pueda desatarse en la localidad el intendente señaló: "Estaría controlado si hicieron el aislamiento como corresponde. Yo quiero creer en las personas, pero no puedo asegurar algo de lo que no soy el responsable, nosotros no tenemos una persona en cada una de las casas que dejamos en aislamiento cuidándolos que no salgan. Esperemos que sea como dice la persona y no tener que lamentar otro brote en la localidad".

Por ahora, ninguna medida de protección cambiará. Pero mañana se reunirá el Ejecutivo con el Comité de Emergencia para analizar posibles cambios. De ser necesarios, Fonseca aseguró que se harán todos los que se recomienden.

"La verdad que nosotros veníamos viendo que cada vez el virus se trasladaba más al interior y teníamos la posibilidad de poder volver a tener contagios en la localidad. Pero de vuelta nos vuelve agarrar no por donde nosotros pensábamos, viene de otra provincia", confió el intendente sobre el nuevo positivo de Loncopué.

Y cerró: "Nos pone mal y nos amarga porque nos vuelve a caer a nosotros, la verdad que más allá que quizás no tengamos que cambiar de medidas, nos hace sentir una situación mala porque no lo esperábamos. Ha sufrido mucho mi localidad esta situación y no quiero que vuelva a pasar por una cosa así.