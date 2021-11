Los 15 minutos para pedir ayuda que tuvo una escuela técnica de Huincul

La conducción de la EPET Nº 10 de Plaza Huincul pidió al Concejo Deliberante que interceda ante el Consejo Provincial de Educación (CPE). Quieren que se pueda avanzar con la terminación de la obra de gas en los talleres y que se disponga la construcción del salón de actividades físicas -SAF– para que el estudiantado tener clases presenciales y no virtuales, como hasta ahora. El pedido fue hecho en la Banca del Pueblo que le otorgaron los ediles huinculenses.

La vicedirectora suplente, Cintia Aguilera, detalló cuatro puntos, en un lapso de 15 minutos. Indicó que es imperioso contar con los insumos y las herramientas para garantizar la enseñanza de las prácticas de laboratorio y taller para los más de 900 estudiantes que tiene la EPET Nº 10. Al respecto, señaló que durante la pandemia, la institución sufrió tres robos y que si bien existe un seguro, el presupuesto aprobado quedó desactualizado por el proceso inflacionario y, en consecuencia, no es suficiente para adquirir las herramientas y otros elementos.

En cuanto al Salón de Actividades Físicas -SAF- la vicedirectora explicó que la institución recién ahora está comenzando con la presencialidad plena. «Educación Física, al igual que Informática y Taller es virtual porque no está el convenio que tenía la provincia con un club privado para que pueda asistir a clases y el playón no está habilitado», para su uso, agregó.

Ante la falta de espacio físico para albergar la totalidad de los estudiantes, se debió crear un turno vespertino porque las aulas no alcanzan. «Se han ido perdiendo espacios para convertirlos en aulas, como el depósito de taller, las aulas de Informática y Laboratorios y sin esos espacios no estamos formando técnicos competentes en Química y en Petróleo», describió. «Necesitamos una pronta respuesta» y que como ediles puedan «interceder ante el CPE para la construcción de un SAF», dijo.

En cuanto al problema de gas en el taller, la empresa que estaba a cargo se retiró y desde hace un mes la obra está parada y sin novedades del ingreso de una nueva.

Además pidió por la pronta edificación de la ciudad deportiva que es un proyecto que elevó el profesor Javier Suárez en 2018 y que tiene número de expediente, aunque no se sabe en qué instancia está. También se solicitó la construcción de otra escuela técnica, porque entre esta y la de Cutral Co no es suficiente para dar respuesta a la demanda.

Al término de la exposición, el edil Gustavo Iril consultó si el gobernador Omar Gutiérrez había estado en la escuela y si tienen alguna otra respuesta de la titular del CPE, Cristina Storioni. En este sentido, la directiva indicó que no. Desde el bloque del oficialismo, la concejala Gabriela Gendana agregó que la obra del SAF se encuentra en el presupuesto provincial, aunque no hay más precisiones.

Finalmente, la presidenta del cuerpo le indicó que la respuesta a los planteos le será enviada a la institución por nota. Esta es la primera Banca del Pueblo que se otorga después de más de un año, sin que se hayan sido autorizadas otras.