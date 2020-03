Los carriles preferenciales en Neuquén suspendidos por el virus

Los carriles preferenciales, como obra complementaria al millonario Metrobús sobre la avenida del Trabajador, no se pondrán en marcha a partir del 1 de abril como se había anunciado.



La megaobra prevé cambios complejos de circulación en el microcentro para enlazar con el 70% de los ramales del transporte público, como la prohibición de giro a la derecha a lo largo de un trazado de 50 cuadras.

Requiere de la mayoría del personal de inspección y transporte que están destinados al operativo de cumplimiento del aislamiento por el coronavirus.

Es la obra que tiene más postergaciones pese a que están terminadas las modificaciones de calzadas, semáforos nuevos, cartelería y pintura.

Se iba a poner en marcha con el Metrobús en 2019, luego el quiroguismo la postergó para iniciarla en época de receso. Pero tras perder las elecciones municipales, la gestión anterior dejó en manos de la conducción del MPN la implementación del sistema de conexión en el centro con el Metrobús.

La nueva postergación, vino de la mano del funcionamiento de emergencia en la ciudad, debido al coronavirus.

“Los carriles no se pondrán en marcha por ahora hasta que finalice este período de medidas excepcionales. Todo el personal esencial que tiene la municipalidad está destinado a que no haya circulación, la desinfección de lugares públicos, controlar los comercios y velar que los irresponsables no atenten contra el esfuerzo de la mayoría”, sostuvo el intendente Mariano Gaido.