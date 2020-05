Los colegios de Abogados pedirán a la Justicia de Río Negro que suspenda la feria invernal

Mayor actividad judicial y suspensión de la feria de invierno serán requerimientos que los Colegios de Abogados de Río Negro plantearán hoy al Superior Tribunal de Justicia, durante una acordada audiencia por videoconferencia.

No se advierte, en el futuro inmediato, la situación para adoptar otras alternativas relacionadas con la labor judicial” Liliana Piccinini-Presidenta del STJ

Esas entidades coinciden que las progresivas aperturas en el Poder Judicial “son insuficientes” y reclaman “previsibilidad, organicidad” y “criterio homogéneo” en el servicio judicial. Admiten que se generaron nuevos canales, como la recepción general de presentaciones, pero esas determinaciones no se transformaron en más resoluciones.

En esa demora, los colegios comparten que la Justicia debe suspender la feria invernal en un intento de regularizar expedientes acumulados en el mes y medio del aislamiento.

La convocatoria virtual, formalizada por la presidenta del STJ, Liliana Piccinini, está fijada para hoy a las 9,30. Participarán los otros cuatro vocales del cuerpo, Adriana Zaratiegui, Sergio Barotto, Ricardo Apcarian y Enrique Mansilla, y el Procurador, Jorge Crespo. Por los colegios estarán Gastón Lauriente (Roca), Gastón Suracce (Viedma), Raúl Franco (Cipolletti) y Alejandro Quiroga (Bariloche).

Días pasados, estos cuatro presidentes le pidieron diálogo al STJ para “un intercambio de ideas” con el propósito de “la implementación de medidas a adoptarse” en la Justicia en actual contexto de parálisis. En su respuesta, Piccinini propone la audiencia para “receptar opiniones y pareceres” como “insumo” para la decisión del cuerpo, pero anticipa que “no se advierte que la situación epidemiologico permita, en el futuro inmediato, adoptar otras alternativas en la labor judicial, más allá” del presente marco operativo.

Hay expectativas en la audiencia para un dialogo productivo. Las medidas del STJ, sin personal, son un anuncio ambiguo y errático”. Gastón Lauriente-Presidente del Colegio de Abogados de Roca.

En su última acordada, el STJ dispuso que los jueces debían proceder “al dictado de las sentencias e interlocutorios” pendientes y, además, permitió “la presentación de cualquier actuación en la mesa de entrada virtual”, quedando en el organismo si “se encuentra en condiciones de su tramitación”. Antes, ese cuerpo judicial había determinado que magistrados y funcionarios cumplan funciones, en forma presencial o desde su casa, de manera remota.

Ayer, Suracce valoró la ampliación pero entendió que, en la práctica, se “han vuelto insuficientes” ya que los plazos siguen suspendidos entonces los jueces no resuelven. También ingresan mayor número de actuaciones pero no existen diligencias porque no hay un personal mínimo. Anticipó del pedido que la atención, “poco a poco, se empiece a normalizar”.

Lauriente -como Suracce- transmitió la expectativa por la audiencia, planteando un “diálogo productivo” para dar “previsibilidad” y “organicidad” al servicio judicial. El roquense explicó que las últimas medidas del STJ, sin proporcionar personal en los juzgados, se transformaron en “anuncios erráticos y ambiguos”.

En el inicio de abril, el Colegio de Roca abrió el reclamo por mayor actividad de parte de la Justicia, lo cual, derivó en una fuerte replica de Piccinini. Tras ese contrapunto, las entidades unificaron posturas, incluso anoche tuvieron una videoconferencia preparatoria de la audiencia de hoy.

Ambos presidentes entendieron que “los plazos siguen suspendidos” entonces sin tiempos todo queda supeditado a cada magistrado. Por caso, la Cámara laboral de Viedma avanza en fijar plazos, previa consultas a las partes. Pero, es el criterio de un tribunal. Eso es lo que Lauriente entiende “no hay un criterio homogénico· y pide su corrección.

Teletrabajo: un asunto todavía no abordado

En la previa con los Colegios, en la Justicia se reconoce que la situación del personal es el componente no abordado. En el aislamiento, el STJ liberó a sus agentes de concurrir a sus lugares de trabajo y no hay exigencia de tareas en sus casas (teletrabajo). Este mecanismo no está resuelto y, además, tiene a la resistencia gremial.

Claramente, sin el aporte de su personal, el Poder no cumple con muchas tareas, aún con la disposición de los procesos de modernización.