Los concursos para juez de Garantías de Neuquén dominarán el segundo semestre

A partir de junio se pondrá en marcha el mecanismo de concursos para cubrir tres cargos de juez o jueza de Garantías en el Colegio de Jueces de Neuquén capital, y otro para el cargo de fiscal del caso de Chos Malal.

En cambio, quedará para el año que viene la convocatoria a cubrir un cargo en el Tribunal de Impugnación, que figura en la categoría más alta del Poder Judicial sin contar el Tribunal Superior de Justicia.

También en 2022 habrá que llamar a concurso para cargos de fiscal jefe, de idéntica categoría que juez de Impugnación, por las jubilaciones previstas de tres emblemáticos (por diferentes razones) funcionarios que ocupan esos cargos.

La decisión de convocar a los concursos 185, 186, 187 y 188 fue adoptada por el Consejo de la Magistratura en su última sesión plenaria, y responde a sendos pedidos del Tribunal Superior y del fiscal general José Gerez.

Salvo el 187, que corresponde a cubrir la vacante de fiscal del caso de Chos Malal, los otros tres son para elegir juez o jueza de Garantías para la Primera Circunscripción.

A principios de este año, la Directora de Asistencia a Impugnación y Coordinación General, Gabriela Villalobos y el Director de la Oficina Judicial Penal, Juan Ignacio Guaita, presentaron una nota al Tribunal Superior en el que advirtieron sobre la escasez de magistrados debido a vacantes que no se cubrieron.

Además de renuncias por jubilación y fallecimientos, una jueza se encuentra con licencia prolongada y otra ya inició los trámites para el retiro, por lo que la planta quedará reducida a mitad de año a 5 jueces y juezas.

Respecto del Tribunal de Impugnación, Villalobos y Guaita señalaron que está integrado por 7 miembros cuando debería tener 9. Remarcan que "además de las funciones propias inherentes al órgano del cual forman parte, subrogan a los Jueces de Garantías en las audiencias de juicio".

En el caso del Colegio de Jueces del Interior, se produjo la renuncia para jubilarse del juez de Junín de los Andes Mariano Etcheto. También se pidió la cobertura de ese puesto, pero por ahora el Consejo de la Magistratura no anunció el concurso respectivo.

Hace dos años, desde el Tribunal Superior se consideraba que no era necesaria la cobertura de las vacantes en el Colegio de Jueces porque no se presagiaba un aumento en el volumen de trabajo. La visión cambió por una combinación de factores, de allí el pedido al Consejo de la Magistratura. Los ganadores de los concursos recién asumirían en el primer trimestre del año que viene, si no surgen inconvenientes.

Fuentes del Tribunal indicaron que las reservas presupuestarias están hechas, por lo que no sería necesario modificar la asignación de gastos al menos para estos cargos.