Los gremios docentes piden al Estado asegurar el acceso tecnológico en los hogares

El titular de ATEN, Marcelo Guagliardo, entrevistado por "Río Negro" respondió acerca de la emergencia por la pandemia de coronavirus que se extiende en el país.

“Hoy la prioridad es la protección de la salud”



P- ¿Cómo creen desde el gremio que se debería actuar para que los estudiantes puedan seguir con su educación mientras permanezca la cuarentena. Tienen alguna propuesta o aporte?

R- Esta es una situación absolutamente nueva, extraordinaria, inesperada también. Convengamos que hace 15 días era algo tan alejado de nosotros. De parte nuestra tenemos una plataforma, en el sindicato tenemos un espacio de que es la Escuela de formación Carlos Fuentealba. En tiempos normales funciona con acciones de tipo formativo presenciales. Ante esta circunstancia estamos trabajando para generar un espacio de formación virtual que nos permita no solamente mantener el contacto con los compañeros y compañeras sino acercarles propuestas que nos permitan hoy, ante esta situación, generar espacios donde podamos pensar la relación con los estudiantes de un modo distinto al que estábamos acostumbrados. Creo que la semana que viene lo vamos a tener para compartir con compañeras y compañeros. También en Ctera hay una plataforma a la que se ingresa a través de las redes. Estamos colaborando, a través de Ctera, en un espacio generado por el Ministerio de Educación la nación con la pagina “Seguimos educando”; es una propuesta para docentes de cada nivel y modalidad para utilizar la web como vinculo entre los estudiantes y los docentes.

También hay que decir que hay muchas personas que están lamentablemente ajenas a estas posibilidades; las redes sociales tienen una llegada casi universal pero hay muchos que hoy no están teniendo esa posibilidad ya sea porque no tienen los recursos, porque no hay conectividad en el lugar en que están viviendo y para esas personas, para esos estudiantes, la situación va a ser mucho más compleja.

La Escuela Carlos Fuentealba va a funcionar en la plataforma que tenemos -que en tiempos normales es para contacto entre profesores y docentes- para hacer el seguimiento de los trabajos prácticos.

P- Esas personas que no tienen posibilidad de conectarse a ningún medio virtual, ¿cómo piensa que se podría hacer para seguir educándolos?

R- Creo que esa es una cosa a la que todavía estamos tratando de encontrarle la vuelta. Hay escuelas que están trabajando con cuadernillos.

P- ¿Que los padres tienen que ir a buscar?

R. Pero con la situación actual, cuando se profundizaron las exigencias de la cuarentena eso generó un problema porque como pasó en la zona norte -donde la gente iba a la librería a sacar las fotocopias o a buscar los cuadernillos- se tuvo que cortar porque finalmente era contraproducente, porque que la idea no era que la gente se abarrote en un lugar a buscar los materiales. O sea todo esto son cosas absolutamente extraordinarias y tenemos que encontrarle alguna forma de resolver, incluso algunos por situación de lejanía, tenemos muchos niños y niñas en la ruralidad. Ahí los docentes están intentando encontrar la oportunidad en el momento en que se distribuyen los módulos alimentarios a cargo de personal autorizado del distrito. Hay escuelas que han implementado el dispositivo que le hacen llegar las cartillas junto con el módulo. Es una forma que creo, con el correr de los días si esto se llega a prolongar, va a ser utilizada por muchas más instituciones.

P- Desde que empezó la suspensión, docentes y profesores ya están en relación con sus alumnos a través de los medios que pueden -móvil, PC-. ¿Cómo es la tarea del docente en este momento, cómo se relaciona con los estudiantes?

R- Sí, en muchos casos ya están los canales de comunicación establecidos vía wsp o correo electrónico de la familia. Esos vínculos existían y con esta circunstancia se están usando para conectarse. La forma de trabajo que yo conozco es el envío de trabajos prácticos que los chicos después devuelven y los profes revisan, corrigen y hacen devoluciones.

P- ¿El año educativo está perdido?

R- Creo que no. Inclusive en estas circunstancias es una situación también de aprendizaje. Hoy la enorme mayoría de nuestros niños y nuestras niñas, tanto de primario como de secundario, están recibiendo una cantidad de información significativa para ellos: las precauciones, dónde están los países más afectados por el virus, el virus, qué es un virus, diferenciarlo de una bacteria. Hay una cantidad de información que tiene carácter significativo para nuestra sociedad que puede ser muy bien aprovechada en la vuelta a las escuelas pero también hay que decir -y lo decía una mamá- que la escuela y el maestro no tienen reemplazo. Es decir que es muy difícil que en la casa los chicos puedan generar los espacios de aprendizaje que se generan en el ámbito escolar. En la casa también se produce un aprendizaje pero con un formato distinto que no tiene la característica de lo escolar. Hoy, con la cantidad de información que hay y los medios de comunicación dando cuenta permanentemente de lo que está pasando hay posibilidades de que nuestras niñas y nuestros niños y los jóvenes y nuestras familias adquieran conocimientos que a lo mejor en una circunstancia normal no hubiesen sido los establecidos en la currícula. Me parece que es un tiempo que también hay que aprender de lo que nos está pasando y que se puede aprovechar una vez vueltos a las clases para que el año no se pierda. Me parece que eso todavía no hay que pensarlo de esa manera.

P- ¿Cree que se va a terminar modificando el calendario escolar este año?

R- La verdad que no sé, no me quiero arriesgar a pensar cosas que todavía no sé si las están manejando a niveles de dirigentes y que depende el tiempo que esto se prolongue.

P- ¿Ustedes han hecho alguna propuesta de ideas a Educación de cómo encarar esta situación?

R- Nosotros tenemos representación en el Consejo Provincial de Educación y hemos participado de la elaboración de la resolución que sancionó al día siguiente de la suspensión de clases donde se disponen algunas medidas de tipo administrativo, de los comedores y la plataforma virtual que está conectada con nación pero a su vez el CPE también esta trabajando en una producción de esta naturaleza.

P- Desde la secretaria de UPCN en Río Negro dieron conocer la opinión de que “merecemos un mejor salario pero este no es el momento de reclamos en ese sentido”, ¿usted qué opina?

R- Nosotros estábamos en un conflicto…

P- Precisamente por eso le pregunto.

R- La modalidad del reclamo nuestro es con la participación activa de los compañeros y las compañeras, vía asambleas, movilizaciones, concentraciones. Y eso en esta coyuntura es imposible hacerlo. Nuestro reclamo sigue vigente, no es que sale de la agenda pero hasta que no se supere esta circunstancia no vamos a poder ponernos a discutir nada.

P- ¿Sigue vigente aun ante la evidencia de que los recursos públicos en este momento primordialmente tienen que volcarse a atender cuestiones de salud?

R- A ver, sigue vigente hasta tanto superemos la situación critica en que estamos como provincia y país. Cuando se supere nos sentaremos a hablar y veremos cómo se avanza porque tenemos acá una negociación con el gobierno, que estaba relacionada con hacer que la propuesta que el gobierno hizo de una actualización semestral de los salarios por IPC sea anualizada… Si en esta circunstancia no lo resolvemos, vamos a estar llegando al tiempo que se cumple el semestre y vamos a ver ahí qué va a pesar con el segundo semestre. Entonces claramente digo que hoy que los reclamos se vuelven a un segundo lugar en la agenda de la opinión publica, de los gobiernos e incluso de cada uno de nosotros. Hoy la prioridad es la protección de la salud. El reclamo sigue vigente pero hoy está en un segundo plano. Hoy lo más importante es cuidar la salud de la población, de las compañeras y los compañeros, por eso estamos permanentemente con la campaña “Quedate en casa”.

P- Y de los estudiantes también, ¿no?

R- Claro, de la población en general, es la responsabilidad que tenemos como sindicato.

P- ¿Algo mas?

R- Solamente que de este tiempo nos tiene que quedar, no sé si una enseñanza, pero sí queda claro que si no fuera por la salud pública, si no fuese por nuestros médicos de lo publico, si no fuese por la aerolínea de bandera, por tantas cuestiones que tienen que ver con la presencia del Estado quizás esta situación sería mucho peor en la Argentina y te doy como ejemplo cuando uno mira países que tienen otro orden en cuanto a qué es lo que tiene que estar primero, si el mercado o la economía o la persona y la humanidad; la verdad creo que en este tiempo nos va a quedar todo mucho más claro. Creo que hasta personas que antes renegaban de eso ¿no?, están pidiendo a gritos la presencia del Estado y eso nos va a quedar como saldo. Vamos a atravesar situaciones todavía más graves, lo están diciendo los que saben.