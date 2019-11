Roca

La descarnada objeción científica de que “en realidad” la gracia no existe porque este concepto no puede reducirse a nada existente en el mundo físico solo revela, una cosa: que no se ha entendido cual es la verdadera esencia de la forma simbólica que es la religión… y de las formas de vida que sustenta. Pero no se deben emplear los límites y prejuicios de un orden particular como medida de todo lo “real”, como hasta hoy han seguido haciendo las conocidas restricciones de los ismos, como economicismo, socialismo, materialismo, peronismo o macrismo.



Todos estos ismos incurren en un vicio capital de la facultad cognoscitiva humana, que en el fondo no es más que un narcisista afán de poder. Este consiste en presentar, o más bien en glorificar, su perspectiva epistemológica y existencial (su particular acceso a la realidad) como la única verdadera y fecunda. Cuando, en vez, deberían combinarse.

Alberto Félix Suertegaray

DNI 14.169.481