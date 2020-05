Los mineros de Andacollo llegaron a Neuquén

"Llegamos a Neuquén y desde acá no nos vamos a mover hasta que el gobierno no nos resuelva la situación" dijo Gustavo Sepúlveda, el delegado de los mineros de Andocollo que reclaman el pago salarial de los meses de marzo y abril.

Ayer hubo una conciliación en la que el gobierno planteó el pago de un subsidio por 6 meses. A cambio pidió el levantamiento del corte de ruta en Arroyito.

"No pueden venir con subsidios; si hubieran pedido la garantía, esto no hubiera ocurrido. Rechazamos el planteo porque no vinimos acá en busca e un subsidio, vinimos por la continuidad laboral y para exigir el pago del sueldo adeudado", dijo Sepúlveda.

Unas 30 personas arribaron a la vereda de tribunales en Neuquén, sobre la calle Leloir. Otro grupo permanece en la ruta 22 para mantener la medida de fuerza: cada 3 horas de corte, permiten el paso de los vehículos por un período de media hora, informaron.

La llegad a la Leloir se produjo alrededor de las 11. Los mineros se apostaron en la vereda e informaron que permanecerán en el lugar por tiempo indeterminado.

La llegada estuvo signada por gritos y aplausos, casi con euforia. "Al fin llegamos a Neuquén, lo trataron de impedir por todos los medios, pero acá estamos. Hicieron un tremendo despliegue para prohibirnos, más lo que nos pasó en Zapala, todo para que no llegaramos a la capital, pero hoy llegamos", explicó Sepúlveda.

Agregó que las mesas de negociación se desarrollaron en estos días en la fiscalía . "Ahora estamos acá cerquita, ahora depende del gobierno; esperamos una propuesta", sostuvo.