Los padres del policía asesinado en Cutral Co respaldaron a Terán

Fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán.

Gabriela Varela y Luis Nahuelcar, padres del policía Gabriel Nahuelcar que fue asesinado la mañana del 1 de enero en Cutral Co, respaldaron al fiscal jefe Santiago Terán, sobre el que pesan pedido de jurados de enjuiciamiento.

Esta mañana, se refirieron que desde el momento en que el fiscal Santiago Terán, a quien se le solicitó el pedido de enjuiciamiento por violencia de género, se hizo cargo de la causa hubo avances y más detenidos. Lo hicieron en declaraciones a la radio local Fuego.

"Pedimos encarecidamente que nos respeten, como víctimas. Si no hoy es Terán y mañana otro si total para la justicia es un hecho más pero para mí no es así", dijo la madre. Sostuvo que no permitirá el "manoseo de la causa".

Luis, el padre del agente Nahuelcar, indicó que en el último tiempo hubo muchas pruebas aportadas a la causa. "El pedido es que nosotros queremos al fiscal Santiago Terán, al frente y en el juicio. Hasta que (los acusados) se levanten de una silla, esposados y vayan adentro a cumplir la prisión perpetua o lo que les corresponde. Será un alivio ver que se van a cumplir la condena", acotó.

De las opiniones del fiscal Terán y por las que se le inició el proceso, los padres del policía prefirieron no hablar y se reservaron la opinión. Y ambos refirieron que son varias las causas en las que estaba al frente pero que "me voy a hacer eco por la de Luis Gabriel y quedo a disposición del poder político pero empiecen a mirar esto: que hay una familia que está sufriendo".

El homicidio de Nahuelcar se produjo en la mañana del 1 de enero de 2020. Junto a otros compañeros acudieron al barrio Peñi Trapun, por una serie de disturbios en el sector. Allí fue que recibió el disparo en la nuca y después de varias horas internado en Neuquén, falleció. En un principio, se detuvo a José Luis Espinosa, quien permanece detenido. Y ahora, está imputado como el autor del disparo Miguel Ángel "Tuerto" Díaz; además de Lautaro Campos, Walter Díaz y Adrián Culliqueo.