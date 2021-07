Los peligros de tomar atajos

Era posible, pero se alentaba la expectativa de que no ocurriera. Los concejales neuquinos, por mayoría resolvieron introducir modificaciones en la Carta Orgánica Municipal a través del mecanismo de enmienda.

Creyeron que los cambios que se producen en la integración del órgano legislativo (Concejo Deliberante) son simples, no cuestiones de fondo.

Es que con esa caracterización justificaron el concepto de enmienda y no reforma; no se trata de cuestiones semánticas, sino metodológicas y muchas veces las metodologías revelan ideologías.

La elección que hizo la mayoría de ediles permite dos condiciones: rapidez y economía, conceptos que se ajustan a los argumentos utilizados por el intendente que promovió el proyecto.

El 20 de febrero, en sus páginas 16/17, “Río Negro” publicó una nota de mi autoría en donde describí esta situación y lo que podía ocurrir. Advertí entonces que, dado el contexto político existente, los concejales podían forzar una interpretación a favor de la enmienda.

El doctor Rodolfo Medrano, docente, abogado con décadas de experiencia en trabajos públicos y privados, ex vocal y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Neuquén y uno de los convencionales más influyentes en la redacción del texto final de la COM (representó a la UCR), ofreció argumentos sólidos en contra de una posible enmienda, en otra nota publicada mas recientemente en este mismo diario. Sin embargo, los concejales no lo invitaron a exponer cuando se discutió el proyecto, pese a que hice un pedido por escrito al presidente de la comisión respectiva.

Luego de definido el tema en el ámbito legislativo municipal, empiezan a generarse otras acciones, también previsibles, porque hay antecedentes. El ingeniero Rofolfo Laffite, que presidió la Convención Municipal, el ex convencional Alvarito Quintana y otros, fueron a la justicia demandando la declaración de inconstitucionalidad.

También el señor Eduardo Royano, un histórico militante de base de la UCR, que siempre se ocupó de los temas municipales de la ciudad de Neuquén, utilizó otros caminos, para llegar al mismo fin.

Comparto las dos posturas y tengo semiplena seguridad que el análisis que harán los señores miembros del STJ les darán la razón.

Los concejales optaron por un atajo, sin advertir algo que la historia universal y la praxis política tiene demostrado en infinidad de veces: No siempre para llegar bien y rápido a un objetivo, los atajos son válidos, sobre todo cuando se fuerzan conceptos que violan preceptos constitucionales.

Ricardo Villar

DNI 8.377.070

(Ex convencional constituyente. UCR)