Canapino fue uno de los primeros que le escribió al presidente Fernández pidiéndole el regreso del automovilismo. Gentileza.

Había confianza para que el domingo se concretara la vuelta del automovilismo en Argentina con una prueba del TC en La Plata, algo que finalmente no sucederá. El visto bueno tanto del gobierno nacional como el provincial no llegó y la categoría deberá seguir esperando. Los principales pilotos de la histórica categoría no oculataron su enojo, compaso con dirigentes del Turismo Nacional y el Top Race, los que manifestaron su malestar.



Después que la ACTC confirmará la postergación de la prueba del TC en La Plata, porque el gobierno consideró que no estaban dadas las condiciones, uno de los primeros que manifestó su maletar fue Agustín Canapino, cuatro veces campeón de la categoría, y ujno de los referentes del automovilismo argentino.



Canapino, quien ya le había pedido al presidente Alberto Fernánez que permitiera el regreso del automovilismo, volvió a utilizar las redes sociales y destacó que “ya no se qué pensar ni comentar.Estoy triste, indignado, enojdo”.



Agregó que “realmente por momentos no se si es una pesadilla o está pasando de verdad. Ojalá podamos volver a trabajar pronto con las medidas de cuidado y conviviendo con el virus, como hace todo el mundo”.



En la mismo tono se manifestó Christian Ledesma, uno de los históricos del TC, quien señaló que “da rabia ver cómo se juega con el trabajo y el futuro del automovilismo, del deporte, de la gente que labura, y de todos los argentinos”.



Ledesma se preguntó “¿alguien con capacidad y responsabilidad gobernará alguna vez este país? Indignado”.



Julián Santero, quien se ubica tercero en el certamen del TC, comentó que “esta cuarentena no da para más, cinco meses que estamos encerrados. El automovilismo no puede volver y miles de familia siguen sin trabajo. ¿Hacia dónde vamos?”.



Christian Ledesma no ocultó su enojo por la inactividad. Gentileza.

“Triste de ver muchas actividades en acción y que dejen de lado al automovilismo”, escribió Josito Di Palma, quien pensaba tener el domingo su estreno con el equipo de Julio C. Catalán Magni.



Preguntó “¿Alberto Fernández, usted piensa que vivimos del aire? Tenemos familias en este deporte, pilotos, mecánicos, equipos, motoristas, etc. Hay que empezar a convivir con el Covid, no le parece”.