Los Pumas cerraron el año con una paliza en contra

En su último partido del año, Los Pumas sufrieron una de las peores derrotas de los últimos tiempos. Fue caída 53 a 7 en Dublin ante Irlanda, rival al que nunca pudo ganarle de visitante en la historia.

El equipo de Mario Ledesma comenzó muy bien y terminó muy mal. El try de Matías Carreras en el amanecer del encuentro amagó con encaminar la tarde para el conjunto albiceleste, tras una buena acción colectiva.

Argentina that is absolutely stunning! 🤩



What a start from @lospumas! 🇦🇷#AutumnNationsSeries #IREvARG pic.twitter.com/xzBhBO7BEc