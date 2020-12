Lucas Mellado, volante de Cipolletti: “Con tal de estar, juego de lo que sea”

El gol de Lucas Mellado el miércoles pasado tuvo algo de justicia poética. El fútbol regional nunca había padecido un parate tan grande como el que sufrió por 9 meses debido a la pandemia.

Cipolletti fue víctima como todos los clubes y, en su primer encuentro de local tras la suspensión de marzo pasado, ganó 1-0 con un tanto de su volante central.

El mediocampista es uno de los más identificados con la camiseta en los últimos años. ‘‘Soy muy hincha de Cipolletti’’, dijo Mellado a Río Negro. De hecho, tiene tatuado en su cuerpo el escudo del Albinegro.

Luego de haber salido del club y tras pasar por Ferro de General Pico y Deportivo Roca, Lucas regresó y le dio la victoria a la institución que tanto ama. De todas formas, pone por delante lo colectivo sobre lo individual.

“Es especial por el equipo. Teníamos en claro que había que ganar sí o sí porque no se pueden dejar puntos de local. Se me cruzaron un montón de cosas por mi familia y mis amigos, pero en el momento del gol pensé más en el equipo”, afirmó.

Promediando el segundo tiempo, Mellado combinó con Matías Carrera, quien lo asistió con un gran centro para que Lucas cabeceara al gol.

“Estaba bravo porque estaba para cualquiera. En ese momento estábamos mejor nosotros, lo fuimos a buscar y vino más por empuje que por juego. Mati y Lea (Wagner) son carrileros que les gusta pasar mucho al ataque. Es algo que está muy trabajado”, contó sobre la jugada.

El trámite del partido fue peleado y Cipo podría haberlo perdido de no ser por el penal que Nicolás Caprio le tapó a Joaquín Romea en el inicio del complemento. Fue el segundo atajado por el arquero del Capataz de forma consecutiva, ya que también había evitado un tanto de Desamparados en la primera fecha por la misma vía.

“Íbamos a empezar perdiendo otra vez y, gracias a Dios, Nico está muy iluminado. Él nos dio vida en los dos partidos. En estos torneos el poco de suerte que se puede tener, la necesitás y más allá de lo fenómeno que es Caprio, la pudimos tener”, sostuvo.

Cipolletti jugó dos partidos, empató el primero y ganó el segundo. Foto: Juan Thomes.

La pandemia cambió las condiciones del fútbol e incidió en todos los aspectos. Entre ellos, la pretemporada y los pocos amistosos que se pudieron jugar.

“Mucho tiempo de rodaje no hemos tenido. Nos hacemos fuerte si seguimos siendo sólidos. Estamos creciendo como equipo porque no nos desesperamos cuando ellos estaban jugando mejor. El equipo tiene que ir soltándose. Son muchos partidos juntos y lo importante es que se va sumando”, dijo Mellado en ese sentido.

Sobre lo futbolístico, el referente del plantel cipoleño explicó que “nos costó bastante porque nos enfrentamos a un equipo que también propuso. En el segundo tiempo estuvimos mas cerca del arco rival porque robamos la pelota más arriba, así fue la jugada del gol”.

En cuanto al nuevo entrenador, Gustavo Raggio, Mellado afirmó que “los técnicos tienen distintas formas de pensar. Gustavo es muy claro con nosotros y nos pide solidez para después buscar el gol. En mi caso yo soy de ir a presionar y él me controla para que estemos más equilibrados. Lo que más estamos buscando es que el equipo sea sólido”.

La falta de público y el hecho de no jugar en la tradicional cancha de Cipo es una de las características distintivas de estos tiempos para el Albinegro. Así lo siente Lucas: “Fue lo más raro que me ha tocado. Jugar en una cancha que no es la Visera. Hay que saber llevarlo. A los equipos grandes les va a costar más porque son los que suelen tener más público. La camiseta de Cipolletti implica que hay gente siempre acompañando y acá no la podemos tener”.

En la mitad de la cancha Cipolletti tiene recursos. Tanto Mellado como Iván Silva y Brian Meza vienen jugando como titulares.

El regreso de Manuel Berra, quien con su experiencia y jerarquía podría volver en los próximos partidos tras sufrir una lesión en la pretemporada, implica que Raggio tendrá que sacar a alguno de los que viene jugando.

“No tenemos nada hablado. Mientras juegue poneme de lo que quieras (risas). Lo que tenemos bien en claro es que juega el que mejor esté. Para mi Manolo es muy importante adentro de la cancha y lo vamos a necesitar. El técnico tendrá un lindo quilombo porque nos sentimos muy bien todos”, cerró.

Cipolletti lleva 4 puntos y comparte la punta con Desamparados en la zona B de la Reválida, que tiene 7 equipos de los cuales solo uno (el líder al cabo de seis fechas) seguirá en carrera. Mañana el Albinegro visitará a Camioneros (3), que viene de ganarle a Sol de Mayo en Patagones.