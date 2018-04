¿Hay que dejar las harinas?

Una de las primeras cosas que pensé cuando me propuse seguir un plan saludable fue que tenía que dejar las harinas, pero al buscar información sobre el tema y consultar con especialistas me di cuenta de que hacerlo no era conveniente y tampoco era algo sostenible en el tiempo.

Comer saludable significa incluir todos los grupos de alimentos, también los hidratos de carbono complejos que se encuentran en los vegetales almidonados como la papa, batata y el choclo, en las legumbres y cereales.

Según explica la licenciada Camila Chillik (M.N. 8772), (@nutreate) al eliminarlos podemos perder masa muscular, estar cansados, padecer dolores de cabeza y sentirnos ansiosos. “Quitándolos de tus platos cotidianos sin aprender la manera de incluirlos, seguramente va a provocar que en un futuro tengas atracones, picoteos y el famoso efecto rebote”, agrega Camila. El hecho de que el arroz o la harina sean integrales no significa que sean alimentos light o que dejen de ser hidratos. Al ser integrales tienen más nutrientes, como por ejemplo fibra, vitaminas y minerales, se van a digerir en forma más lenta pero van a otorgar mayor saciedad. Si ese tipo de productos son más saludables, no quiere decir que la harina blanca haya que eliminarla por completo.

La clave está en moderar la porción, por ejemplo sumando en el plato vegetales, y hacerlo variado. Lo ideal es incluirlos en preparaciones como: en un wok de vegetales con pollo y arroz o hacer fideos salteados con brócoli, zapallitos rellenos de carne picada y lentejas o tomates rellenos de arroz y atún. Hay muchas opciones, sólo hay que buscarle la vuelta y que sean parte de tus comidas.