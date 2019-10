Macri de gira

Roca

Mientras Macri sigue de gira por todos lados diciendo mentiras tras mentiras, ya no le creemos más nada, nos está tomando el pelo, se cree un piola, un vivo, y no sabe dónde está parado. Eso sí, cometió bastantes errores; hizo lo que él quiso pero no le dio bolilla a nadie.

Soy jubilado, tengo una edad en la que todavía puedo seguir escribiendo y decir lo que siento: creo que ya hemos pasado momentos muy difíciles los argentinos, no te aguantamos más, Macri. En la Casa de Gobierno están las puertas abiertas para que tomen el buque vos y todos los ministros que te han acompañado durante estos tres años que no valieron nada. Te hacés el guapo, mientras que la gente está sin trabajo y no puede llevar el sustento a la casa.

En las elecciones del 11 de agosto -en las que ganó Alberto Fernández- vos mandaste a dormir a la gente. Eso fue una falta de respeto a todos los argentinos que estuvieron parados hasta una cierta hora de la madrugada. Para colmo el candidato a vicepresidente Miguel Pichetto dijo en Crónica TV que había que dinamitar la villa 1-11-14 y que los vagos tenían que ir a trabajar… Para hablar, la hace fácil. Yo pregunto: ¿él qué hizo? Estuvo calentando el sillón en el Congreso, ganando un sueldo bastante alto, y encima se hace el malo… Es un tipo al que nadie lo banca y se quiere llevar todo por delante.

Esto no es así, tenemos que defender los derechos que nos corresponden, no dejemos que nos pisen la cabeza como a una cucaracha. ¿Me explico?

El 27 de octubre nuevamente hay elecciones, en las que cada uno de nosotros debe votar bien, no vaya a ser que nos equivoquemos y votemos al mismo. Ahí sí que perdemos como en la guerra, ¿me entendió? Lo demás se lo dejo a su criterio.

Carlitos Sepúlveda

DNI 4.186.657