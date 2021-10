Macri no se presentará a la indagatoria de mañana: hay «intenciones políticas que tiñen la verdad»

El ex presidente Mauricio Macri definió que mañana no se presentará a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Dolores. "Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad", dijo el exmandatario.

El ex jefe de Estado está investigado en una causa que se abrió por el supuesto espionaje ilegal contra familiares de los fallecidos a bordo del submarino ARA San Juan, en noviembre de 2017.

Macri arribó este martes a la Argentina, a bordo de un avión de Iberia proveniente de Miami, Estados Unidos, un día antes de la fecha de la indagatoria que convocó el juez federal Martín Bava.

Hace minutos, en su cuenta de Twitter, Macri aseguró: "El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme".

En unos de sus tuits, el expresidente dijo que para perseguirlo "usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan. Esto tristemente se vio en las fotos tomadas por la AFI (ex SIDE) de su actual titular, la ex presidenta de la organización "Justicia Legítima”.

"Por eso no me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio", concluyó.

El juez había citado originalmente para el pasado 7 de octubre, cuando el ex presidente se encontraba en el exterior. Tras varios intentos fallidos de notificarlo, finalmente lo hizo, pero como Macri no estaba en la Argentina se pasó la indagatoria para el 20 de octubre.

La semana pasada, sobre el filo del plazo legal, Lanusse se presentó como su representante y también apeló la decisión del magistrado de Dolores de prohibir su salida del país.

Al momento de su indagatoria, Macri se encontraba en los Estados Unidos, donde el próximo año brindará clases durante el primer semestre del año en la Universidad Internacional de La Florida.