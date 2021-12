Mainqué se suma al reclamo por la distribución de las regalías petroleras

Tras la admisibilidad en el Superior Tribunal de Justicia del planteo por la inconstitucionalidad de la ley de distribución de regalías petroleras que presentó el municipio de Ingeniero Huergo, su par de Mainqué prevé sumarse al reclamo para la revisión de los porcentajes que reciben los municipios del Alto Valle.

A mediados de este año, el municipio de Huergo planteó ante el STJ la inconstitucionalidad de la Ley provincial 1946, que establece el mecanismo y porcentaje de distribución de las regalías hidrocarburíferas.

La ley considera a Catriel, Allen y Cordero como municipios petroleros por tener dentro de sus jurisdicciones pozos de extracción y reciben el 35% de las regalías, otro 35% se distribuye entre los municipios del Alto Valle, y finalmente un 30% al resto de los municipios de la provincia.

El planteo de inconstitucionalidad es porque los municipios del Alto Valle Este, desde Mainqué a Chichinales, por ley de la legislatura -sancionada en 2007 y promulgada en 2009- tienen reconocidos sus límites jurisdiccionales, y en el caso de Huergo y Mainqué, cuentan con pozos de extracción, pero no están considerados como municipios petroleros.

“Nuestra localidad se encuentra en la misma situación que nuestra vecina de Ingeniero Huergo; tenemos los límites del ejido municipal definidos por ley de la legislatura y dentro de nuestra jurisdicción hay pozos de extracción de gas y petróleo, pero no recibimos la coparticipación como municipio petrolero”, remarcó el jefe comunal de Mainqué, Miguel Petricio.

Remarcó que al no ser considerado municipio petrolero, los fondos que se reciben son de un menor porcentaje. “Los ingresos para nuestro municipio serían distintos, y del mismo modo sería diferente la posibilidad de desarrollar obras para el bien de los vecinos”, señaló.

“Compartimos todo lo planteado por el municipio de Huergo en relación a la Ley Provincial 1946. Si la provincia no se aviene a este reclamo, vamos a acompañar también la demanda”, dijo.

Petricio sostuvo que “sentimos que en todo esto existe un manoseo, no es que no se haya planteado con anterioridad por otras vías, sino que no se lograron las respuestas acordes a los pedidos de revisión”.

“Desde la aprobación de la ley de ejidos colindantes se abrieron pedidos para que se haga una revisión, que se evalúen cómo se están distribuyendo los porcentajes de las regalías, porque somos varios los municipios que nos encontramos en desventaja frente a otros que reciben un mayor porcentaje”, subrayó.