Malas noticias para el «Kun» Agüero: tendría que dejar el fútbol

Otra bomba estalló en Barcelona y otra vez involucra a un jugador argentino. Los problemas que le detectaron en el corazón al Kun Agüero serían más graves de lo que se pensaba originalmente, al punto que el delantero tendría que directamente dejar el fútbol.

La novedad la dio a conocer Catalunya Radio. Su periodista Marta Carreras fue quien aseguró que el Kun podría tener anticipar su retiro del fútbol profesional.

El 30 de octubre pasado, el Barcelona jugaba contra el Alavés y en medio del partido, el Kun se tomó el pecho porque sintió un fuerte dolor. Inmediatamente se encendieron todas las alertas.

El primer diagnóstico fue una arritmia cardíaca que le demandaría unos tres meses de recuperación, pero en las últimas horas el panorama se complicó al extremo.

Si bien no hay confirmación oficial, trascendió que el jugador ya ya está al tanto de que su arritmia no sería benigna, y que como mínimo no sería compatible con la práctica deportiva profesional.

“No hay nada definitivo, se le está controlando, durante estos próximos meses se le irán haciendo resonancias, pruebas de esfuerzo e irán valorando cómo evoluciona…”, dice en su portal el medio de comunicación de España.

Agüero, quien también recibió la visita del cuerpo médico de la AFA, continuará siendo sometido a pruebas en los próximos meses pero existe pesimismo con respecto de su futuro en el primer nivel de fútbol mundial.

El ex jugador de Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City suma 685 partidos en su carrera a nivel clubes y marcó 385 tantos, mientras que en el seleccionado argentino acumula 97 cotejos y 42 goles.