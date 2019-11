Mamá y papá, de regreso

Mar del Plata

“Mamá y papá han vuelto”, le oí decir a Fabián eufórico mientras descargaba el camión de reparto. Mi cauteloso “¿Estaban de viaje?” murió desoído ante el tono exultante con el que él continuara su declaración, ahora simulando una arenga: “Es como el verano… cuando vos sabés que falta poco todo está bien, y está bien”.



No sé si mi “Me alegro” pudo disimular mi cuasi enojo por todo lo que ese tan aplaudido retorno parental significara y por lo poco que tanto niño grande había hecho para merecer regalo alguno. Un “That’s all folks!” (“Eso ha sido todo amigos”) desde el más profundo y querido recuerdo me rescató de tanta realidad.



Karina Zerillo Cazzaro

