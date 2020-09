Mañana hisoparán por coronavirus al intendente de Zapala

El lunes, el intendente de Zapala Carlos Koopmann se aisló preventivamente. Es que una persona con la que tenía había tenido contacto estrecho era sospechosa para Covid-19. Anoche se confirmó el resultado positivo de esa persona, es por eso que mañana el jefe comunal será hisopado y, sin importar el resultado, permanecerá en aislamiento preventivo.

Anoche, a través de Twitter, fue el mismo Koopmann quien anunció que se había aislado preventivamente por ser contacto estrecho de un caso positivo.

El jefe comunal de Zapala no presenta ningún síntoma, pero mañana será hisopado, tal como lo indicaron las autoridades sanitarias. Sin importar el resultado, Koopmann permanecerá aislado preventivamente por 14 días.

"Cuando me informaron que había estado con un contacto estrecho, hablé con el sistema de Salud y automáticamente me pidieron que me aisle, me guardé y desde ahí estoy aislado hace tres días", explicó Koopmann a RÍO NEGRO.

También señaló que no hubo personas que tuvieran que seguir la misma conducta ya que el fin de semana pasado el no había entrado en contacto con nadie. "Este fin de semana no estuve en contacto con ningún secretario, ningún concejal, entonces no hay nadie que esté aislado; y como vivo solo, gracias a Dios no se tuvo que aislar mucha gente", explicó el jefe comunal.

Las recorridas por las obras que están empezando de a poco a reactivarse tendrán que esperar ya que el intendente permanecerá con teletrabajo durante dos semanas. "Hace tres días que estoy aislado y estoy en constante comunicación con la secretaria de Gobierno, con el resto de los secretarios, con el presidente del Concejo Deliberante y con el resto del bloque, ahora con la tecnología es mucho más fácil", confió Koopmann sobre su trabajo remoto.

Según el último informe epidemiológico, Zapala tiene 58 casos activos, 67 recuperados y tuvo que lamentar cuatro muertes. Pero además, el intendente estimó que al día de hoy la localidad tiene alrededor de 150 personas aisladas.

"Dentro de todo la situación está controlada, de todas las ciudades grandes donde hay circulación, es la que en mejor situación está", aseguró sobre cómo atraviesa Zapala esta parte de la pandemia.

También reconoció que el hospital local también está al limite en cuanto al personal, pero que desde Provincia se están haciendo las gestiones para conseguir más médicos y así poder usar los nuevos respiradores que fueron adquiridos.