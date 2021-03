Manchester United le ganó el clásico al City y le cortó la racha de triunfos

La imparable racha de victorias del Manchester City se detuvo hoy en el clásico con el United. Los Diablos Rojos ganaron 2 a 0 y no se bajan de la lucha en la Premier League.

En el Etihad Stadium, el local empezó de la peor manera. Al minuto de juego, Gabriel Jesús agarró a Anthony Martial en el área y el árbitro no dudó en cobrar penal. Bruno Fernandes lo cambió por gol en un tiro que casi ataja Ederson.

Al equipo de Pep Guardiola le costó dominar como suele hacerlo ante un United enfocado que le cortó constantemente los circuitos. Aún así se las arregló para contar con algunas chances que tapó Dean Henderson.

Los de Ole Gunnar Solskjaer volvieron a golpear en el arranque del complemento. A los 5', Luke Shaw cruzó un buen remate desde el borde del área y puso el 2 a 0.

El local insistió hasta el final pero no tuvo la eficacia ni el dinamismo de los últimos encuentros. El City llevaba 28 partidos sin perder y 21 triunfos seguidos, 15 por Premier League. No caía desde el 21 de noviembre (2 a 0 con Tottenham).

De todas maneras, los de Guardiola todavía le sacan 11 puntos al United con 11 fechas por jugarse. El City demostró que no es infalible y su eterno rival, que no se baja de la pelea a pesar de la distancia entre ambos.

Además, Liverpool estiró su mala racha como local y perdió por sexta vez consecutiva en Anfield. Fue por 1 a 0 ante Fulham. Los de Jürgen Klopp quedaron 7° a 22 puntos de la cima.

Mo Salah slept so late today. Lemina covered him with a blanket and scored the winning goal for Fulham. #Liverpool #LIVFUL pic.twitter.com/Dx3z2yc9cq