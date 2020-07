Mansilla dijo que Bermúdez fue responsable en la maniobra de cajonear una ordenanza

El diputado provincial Mariano Mansilla (Frente de Todos) salió al cruce de las declaraciones del concejal de Juntos por un Cambio (Pro), Marcelo Bermúdez, y aseguró que tras haber sido el segundo al mando en la comuna durante la gestión del intendente Pechi Quiroga, no pudo haber desconocido que la ordenanza de anexamiento fue cajoneada.

Mansilla dijo no sólo que Bermúdez era el responsable de la publicación de las ordenanzas, sino que su accionar le causó un grave perjuicio a la comuna por los ingresos millonarios que se perdió de cobrar “provenientes en su mayoría de las ocupaciones VIP, como la de Rincón Club”.

Mansilla, que fue secretario de Gobierno en la municipalidad de Neuquén durante los primeros años de gestión del intendente Martín Farizano y hasta diciembre pasado acompañó la cruzada de apertura de la calle costera del ex concejal Francisco Baggio, sostuvo que Bermudez “expone su desprecio por los propios, empujar por la borda a funcionarios bajo su cargo y que, seguramente, cumplían sus órdenes”.

La aclaración de Mansilla fue por la respuesta pública de Bermúdez quien dijo que nunca tuvo el expediente de la ordenanza cajoneada en sus manos y que claramente se podía conocer quienes sí lo tuvieron a través del sistema informático.

El ex secretario de Coordinación y Gobierno indicó que la denuncia (pedido de investigación del Sitramune) no era seria, porque si lo fuera –dijo- la hubiera radicado el propio intendente Mariano Gaido o el secretario de Gobierno.

Gaido publicó en el boletín del 16 de junio la ordenanza 13.618 sancionada por el Deliberante en 2016. Fue pública la negativa del MPN y Cambiemos (que sucesivamente votaron en conjunto) de evitar el cobro de intereses punitorios y retrotraer las 8 hectáreas anexadas de la barda al club privado donde viven las autoridades políticas, judiciales y empresarios de la provincia; sin embargo se desconocía la maniobra de no publicar en el boletín oficial, supuestamente, para evitar la acumulación de la deuda a reclamar a los infractores.

Tras la publicación la semana pasada, el municipio informó que reglamentará la ordenanza promulgada tácitamente desde hace más de tres años y luego saldrá a cobrar los punitorios de estos meses.

Tras la denuncia penal de titular de Sitramune, Santiago Baudino contra los secretarios de primera línea de Cambiemos que siguen en la función pública (Artaza y Bermúdez), el diputado Mansilla dijo que la respuesta de “yo no fui” del concejal de Juntos por el Cambio “anticipa su defensa penal, pero es claro que durante toda su gestión no sólo no controló la efectiva publicación, tramite seguido en su propia área, sino que tampoco instó a la aplicación de la norma que imponía una multa por anexamiento”.