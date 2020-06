Gaido promulgó una ordenanza cajoneada por la que el Municipio perdió millones

El intendente Mariano Gaido publicó la semana pasada una ordenanza que el ex intendente Horacio Quiroga habría evitado poner en el boletín oficial, la 13.618, que impone multas a los privados que se apropian de espacios públicos.

En el Deliberante mañana tomará estado parlamentario el pedido de informes que cita el dictamen técnico de la Sindicatura Municipal (de 2018) en el que se afirmó que el Rincón Club de Campo no sólo debía restituir los terrenos del área natural protegida que alambró, sino pagar una multa que se duplica cada año por la falta de restitución.

Hace ocho meses cuando el Frente Neuquino le reclamaba a Quiroga que exigiera la multa y recuperara los terrenos, se valuó esa deuda en 80 millones de pesos.

El Frente de Todos actualizó el dato el mes pasado y dijo que la multa impaga del barrio privado era de 156 millones de pesos.

El oficialismo emepenista en la intendencia sostiene que son más de 1.500 millones lo que el Rincón Club "debería haber pagado por no devolver" a la comuna los terrenos en los que desarrolló la cancha federada de golf.

Sin embargo, consideran que si la ordenanza no se publicó, no estaba vigente. Y por lo tanto si no estaba promulgada, no se puede cobrar multa en forma retrospectiva.

"La vigencia de una norma es a partir de la publicación, no a partir de la sanción o la promulgación", dijo el secretario de Gobierno de la comuna, Juan Martín Hurtado, quien confirmó que el intendente Mariano Gaido publicó en estos días la ordenanza que se habría olvidado de publicar en el boletín oficial el ex intendente Horacio Quiroga.

La ordenanza 13.618 sancionada en 2016 está en el boletín oficial desde el 16 de junio de 2020.

Pero en la composición anterior del Deliberante hubo al menos dos años de arduas polémicas y votaciones frustradas para la oposición y la multisectorial Bardas Norte que exigían la restitución de las 8 hectáreas de barda que fueron alambradas por el barrio privado.

Luego de tres intentos fallidos, porque los votos del MPN y Cambiemos evitaron la restitución, los concejales Francisco Baggio y Luis Durán presentaron una denuncia penal el año pasado; y entre otras pruebas, se presentó el informe de la Sindicatura Municipal de 2018 que insistía en que el municipio debía exigir la multa por el anexamiento indebido, además de solicitar la restitución de las tierras.

La oposición a Cambiemos antes, y al MPN ahora, insiste en que el intendente municipal debe cobrar multas millonarias al Rincón Club por las 8 hectáreas de la reserva natural Parque Norte que cercó como parte de su propiedad para instalar la cancha de Golf del circuito federado dentro del barrio privado.

Mañana toma estado parlamentario el pedido de informes del Frente d Todos en el que se exige al intendente Mariano Gaido que informe 1) acciones del municipio para restituir las 8 hareas del Rincón Club de Campo y . 2) multa compensación x anexamiento según ordenanza 13618