Manu Urcera tiene como objetivo el TC y TN

Manu Urcera tiene definido que el TC y el TN serán sus prioridades, aunque espera desembarcar en el TC Pick Up. Gentileza.

José M. Urcera disfruta de unos días de descanso después de un año en el que logró algunas victorias, aunque no tuvo tuvo el protagonismo de otros certámenes, por lo que buscará ir por todo en 2022, con el TC y el Turismo Nacional como principales objetivos.

Manu tiene todo definido en ambas categorías, pero como pretende tener agenda completa el próximo año espera terminar de sellar su ingreso al TC Pick Up, que cerró un gran certamen, con la presencia de destacados pilotos y muy buenos espectáculos.

Urcera volverá el próximo año a utilizar un Torino en el TC, que pertenece al Maquin Parts, con el que probó la pasada semana en el autódromo de La Plata. Destacó que «el rendimiento del auto superó mis expectativas y me gustó el trabajo del equipo».

Comentó que «en el Turismo Nacional vamos a seguir en la Clase 3 con el Larrauri Racing. Todavía el equipo no me confirmó el auto, si seguiremos con el Honda y si utilizaremos el Peugeot 408. Me gustaría estar todo el certamen con una sola marca».

Manu seguirá en la Clase 3 del TN junto al Larrauri Racing y con el objetivo de conseguir su tercer título. Gentileza.

Urcera quiere agenda completa, por lo que aseguró que «está muy avanzado el proyecto del TC Pick Up, es una categoría importante, con muchos seguidores. A la espera de esta confirmación, a mediados de enero me iré a España a realizar una pretemporada como hice hasta antes de la pandemia de Coronavirus».