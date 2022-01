Mara y Dona, enojadas con Julieta Prandi por cuestionar sus nombres

En 2012, Walter Rotundo llamó a sus hijas mellizas, Mara y Dona, en honor al exfutbolista. Sus nombres fueron cuestionados por Julieta Prandi y desde la familia no tardaron en responderle.

«Julieta Prandi a mí me gusta mucho mi nombre. Yo soy Dona, y siempre voy a ser Dona porque no me lo quiero cambiar y si a vos no te gusta tu nombre cambiatelo, y si no, no. Pero la verdad es que no me gusta que hables por nosotras porque no sabés lo que yo quiero. Yo me voy a dejar este nombre”, dijo una de las mellizas en un video compartido en Twitter.

«Yo soy Mara y nunca voy a querer cambiar mi nombre porque lo amo y me encanta su significado. Así que basta de hablar, mejor pregunten antes”, expresó su hermanita.

La historia empezó cuando la modelo en un programa de televisión cuestionó la elección de esos nombres.

«No les podés poner así. Vos sabés que acá hay un fanático de Maradona que a sus hijas les uso Mara y Dona. Te lo juro por Dios, es verídico esto. Obviamente esas chicas se van a cambiar el nombre en algún momento”, expresó Prandi, quizás sin esperar que recibiría una respuesta.