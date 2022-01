100 Argentinos Dicen: Dani La Chepi debutó como conductora

Dani La Chepi debutó como conductora en 100 Argentinos Dicen. La influencer apareció en escena a su estilo: corrió en el estudio con los brazos en alto y movió las caderas. “Perreo intenso para arrancar”, fueron las primeras palabras al frente del ciclo que por unos días dejó Dario Barassi.

Luego de agradecer los aplausos confesó: «¡El miedo que tengo! Lo voy a blanquear. Yo blanqueo absolutamente todo. Me dijeron ya que no blanqueé tanto… Es como para mí estar jugando el mundial y que salga Messi y te dicen ´entrá y hacé goles´. Bueno, no voy a hacer goles, pero voy a correr como loca”.

Durante la emisión, la influencer llevó adelante el programa de manera fluida. Aprovechó para charlar con los participantes y siempre se mostró rápida de reflejos.

La Chepi se hizo conocida a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, la fama llegó con su participación en MasterChef Celebrity. Su próximo desafío será conducir, junto a Joaquín El Pollo Álvarez, El Gran Juego de la Oca, programa que se estrenará muy pronto en El Trece.