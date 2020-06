Maradona recordó su mítico partido contra Inglaterra en el 34° aniversario

Hoy se cumplen 34 años del que probablemente sea el partido más recordado de la Selección Argentina en Mundiales.

Aunque participó de cinco finales, de las que ganó dos, aquel cruce de cuartos de final con Inglaterra está aún más presente.

La cercanía con la guerra de Malvinas y los dos increíbles goles de Diego Maradona hacen que sea un encuentro único.

El primer tanto del Diez fue con la mítica "Mano de Dios". Diego le ganó al arquero británico Peter Shilton gracias un rápido movimiento con la mano que el árbitro no advirtió.

🇦🇷El gol del Siglo y la Mano de Dios🇦🇷🎬

Hoy se cumplen 34 años del histórico partido Argentina vs Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986 ⚽🏆Tre men doo momento, te dejamos acá la historia de la mano de Dios, emocionante❤️😀Mirá el video en AFA Play🎬 pic.twitter.com/vgA9XG1JmW — AFA Play (@afa_play) June 22, 2020

"En el primer gol Shilton pensó que yo iba a chocar contra él. Eso es lo que pasa en esas jugadas, siempre. Pero yo me hice chiquito y salté. No sabía si iba a llegar, tampoco si me lo iban a cobrar, pero no la iba a dejar pasar”, recordó Maradona en diálogo con Infobae.

En una tarde digna de un guión cinematográfico, el capitán argentino pasó de la polémica a la maestría absoluta. El segundo gol es para muchos el mejor de la historia de los mundiales.

“Con el tiempo dije que el segundo gol a Inglaterra fue para que después no digan que les había hecho un gol con la mano, ja. Creo que fue justo para eso, así no tenían excusas”, comentó sobre la impresionante apilada.

34 años después de aquel inolvidable partido, los relatos de Víctor Hugo Morales siguen presentes en la memoria de todos los argentinos.