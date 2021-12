María Cabanillas y un 2021 que no pudo ser mejor

María Cabanillas es una de las deportistas neuquinas con mayor proyección internacional y su desempeño durante el 2021 así lo demuestra.

La golfista de San Martín de los Andes brilló en todos los torneos en los que compitió y universidades de Estados Unidos se interesaron en ella para becarla.

Después de un 2020 con poca actividad por la pandemia de coronavirus, este año retomó el ritmo habitual de campeonatos con un palmarés notable.

“Fue un año muy bueno, muy positivo. Al principio fue todo nacional y pude jugar muy bien. Después cuando me tuve que medir a nivel internacional también pude estar peleando, me sirvió para ver cómo estoy afuera y seguir creciendo”, analizó Cabanillas en diálogo con Río Negro.

Como toda gran atleta, María mantiene los pies sobre la tierra sin que esto le reste ambición. Al destacarse desde tan joven (mañana cumple 17), se habrá acostumbrado a los elogios pero eso no le cambia su parecer. “Sé que me falta, que no soy la mejor. Tengo que mejorar y seguir trabajando mucho”, expresó con humildad.

1/ 6 (Fotos: Patricio Rodríguez) 2/ 6 (Fotos: Patricio Rodríguez) 3/ 6 (Fotos: Patricio Rodríguez) 4/ 6 (Fotos: Patricio Rodríguez) 5/ 6 (Fotos: Patricio Rodríguez) 6/ 6 (Fotos: Patricio Rodríguez)

Durante la cuarentena estricta del año pasado, la sanmartinense acondicionó el patio de su casa para no perder la práctica. Su dedicación en un contexto adverso fue determinante para que el regreso a la actividad sea el mejor posible.

Más allá de la autoestima alta, no esperaba un 2021 con tantos éxitos. “El 2020 lo había arrancado bien, en la cuarentena no paré y seguí entrenando, confiaba en que podía estar arriba cuando vuelva. Apuntaba alto pero superé mis expectativas, con un par de torneos ganados iba a estar feliz pero fueron más”, valoró.

Cabanillas fue campeona de nueve torneos nacionales este año. Ganó la Copa de Oro en Mar del Plata, el Abierto del Centro en Córdoba, los Nacionales de Menores en Paraná y Córdoba, el Abierto de Damas en el club de Golf Argentino (donde también ganó el Campeonato Argentino de Menores), el Abierto del Jockey Club en Rosario, el Campeonato Nacional por Golpes en Estancias Golf Club y el Campeonato Argentino de Aficionadas en el Martindale Country Club de Pilar.

Este último fue esta misma semana con un gran triunfo frente a María Olivero, nueve veces campeona del certamen. En los primeros 18 hoyos, la neuquina sacó seis de ventaja. La contundente victoria se consumó hoy en el hoyo 27 por 10up, una ventaja ya irremontable.

Aunque su crecimiento en el juego queda en evidencia en cada certamen, para María el aspecto que más valora de su desarrollo es el mental.

“Trabajé mucho esa parte con mi psicóloga. La experiencia de los torneos te va enseñando que la cabeza influye muchísimo, mejorar ahí es clave. El juego va y viene, pero eso no se ve y si lo mejorás cambia mucho. Para los torneos es lo que más incide”, destacó.

Cabanillas tendrá un comienzo de 2022 movido ya que el 1 de enero ya viaja a Estados Unidos para competir del 3 al 6 en el Orange Bowl.

Después, estará en el Sudamericano amateur de Quito y de ahí visitará algunas de las universidades que se interesaron en becarla.

“Es algo muy lindo, es la meta a la que apunto. Ir a conocerlas está bueno para saber cómo sería vivir allá”, señaló la neuquina. Antes, terminará de cursar la escuela secundaria por lo que su eventual incorporación universitaria sería en agosto de 2023.

“Tengo a mi hermano que también estudia allá y juega al tenis, estamos acostumbrados como familia a algo así. Es lo que siempre quise, voy a dejar muchas cosas acá pero es lo mejor para mi futuro”, aseguró María. Con apenas 16 años, sus declaraciones son maduras, acordes a su talento.

A la hora de hacer balance y pensar en los mejores logros del año que se va, la joven golfista se quedó con dos. A nivel individual, ponderó el cuarto puesto sudamericano en el Women’s Amateur Latinoamericans (WALA) realizado en noviembre en el Pilar Golf Club. “Ese resultado me abrió muchas puertas, fue acá en Argentina, un momento único”, valoró.

Luego, puso en un lugar preponderante su primera experiencia en la Copa Los Andes de Chile, donde formó parte del seleccionado argentino que se quedó con el segundo puesto.

“Representar a tu país es algo especial, es otra cosa. Cuando estás con la camiseta argentina es un orgullo, das todo, peleas por otra cosa más allá de vos”, afirmó.

1/ 5 (Fotos: Patricio Rodríguez) 2/ 5 (Fotos: Patricio Rodríguez) 3/ 5 (Fotos: Patricio Rodríguez) 4/ 5 (Fotos: Patricio Rodríguez) 5/ 5 (Fotos: Patricio Rodríguez)

Los agradecimientos de María, más allá de su familia que siempre la apoya, también alcanzan al Chapelco Golf Club donde se formó en la disciplina. El club tiene el primer y más reconocido campo de golf co-diseñado por Jack y Jackie Nicklaus en América Latina.

Su entrenador Cristian Muller fue el que la convenció de dedicarse exclusivamente al golf, ya que también jugaba al tenis, hacía escalada y practicaba salto de esquí.

“María es una deportista nata. Siempre demostró aptitudes que daban para más. Se notaba que podía ser una gran jugadora de golf y ahí dejó los demás deportes”, comentó Muller.

Ocho años después de esa decisión clave para su carrera, Cabanillas vive un presente soñado que a la vez anticipa un futuro lleno de posibilidades. Con los objetivos claros y el talento necesario, su techo es aún muy lejano.

Un cierre de año con el Pehuén de Oro

Un día después de ganar su noveno título del año, María Cabanillas recibió el Pehuén de Oro al ser reconocida como la mejor deportista neuquina del 2021.

La golfista no se quiso perder la gala en el Casino Magic de la capital provincial a horas de volver de Pilar tras disputar el Campeonato Argentino de Aficionadas en el que fue campeona.

Antes de obtener el galardón mayor, le dieron el Pehuén de Plata en su disciplina, premio que ya había conseguido en 2019. En 2020, la ceremonia no se realizó por la pandemia de coronavirus. En el cierre, Cabanillas se quedó con el merecido oro tras un año espectacular y es la primera golfista en lograrlo.

“Fue una sorpresa, no me lo esperaba para nada, había una cantidad de deportistas muy buenos”, reconoció María.“Estoy muy contenta, es el premio a muchas cosas que pasaron, vamos a ir por más”, agregó.