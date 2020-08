Mariano Longo, el argentino que triunfó en el exterior y es sponsor de Racing

Desde la paradisíaca ciudad de Cascais en Portugal donde reside y tiene una de las cinco oficinas de su empresa, Aeroset, Mariano Longo atiende la videollamada de Río Negro que se extienede durante cuarenta minutos.

Ante el pedido de entrevista, lo seduce que sea de Río Negro. “El interior siempre fue más descuidado y creo que tenemos lo mejor ahí, los mensajes más lindos me llegan desde allá”, expresó.

Además confiesa que su sueño es abrir una escuela en el interior. “En el lugar más remoto, donde más se necesite. El principal problema en Argentina es la educación”, aseguró.

La historia de Longo es digna de un guión cinematográfico. A los 30 se fue a Inglaterra y no se quiso volver más.

“No esperaba encontrar algo así, es un país increíble. Me fui de vacaciones dos semanas y me enamoré del lugar. Tenía un muy buen trabajo en Argentina, pero volví, les dije que me iba y me tomé el avión. Fue la decisión más fácil de mi vida”, comentó.

Aprendió el idioma de manera intensiva y consiguió trabajo en una importante empresa aeroespacial como asistente de ventas. Trabajó dos años ahí y otros dos en una del mismo rubro.

Esa experiencia le sirvió para aprender los conocimientos necesarios en la materia, sumados a su capacidad como vendedor que hicieron que se animara a más.

“Tuve una discusión a fin de año con el dueño, venía vendiendo muchísimo y no me dieron el dinero que merecía. Ahí me di cuenta que tenía que abrirme, por primera vez me imaginaba manejando una empresa, en ese punto ya me había enganchado con la aviación”, rememoró.

Los valores de Aeroset 250 Millones de dólares es la valuación de la empresa fundada por Longo. La inversión inicial fue de 60 mil. 2.5 Millones de dólares anuales cuesta el contrato de sponsoreo en Racing.

Así nació Aeroset, que hoy provee de piezas y elementos a las principales aerolíneas del mundo, con 30 empleados y 5 oficinas en distintos puntos del planeta.

“Cuando empecé alquilaba una habitación en Inglaterra, es muy caro alquilar un departamento. Acá das de alta una empresa en dos días. Me gasté todo lo que tenía ahorrado. Si me iba mal me tenía que volver a Argentina. Arrancó en octubre de 2013 y de ahí no paramos más”, indicó Longo.

El éxito de Aeroset le permitió acercarse a uno de los amores de su vida: Racing Club de Avellaneda. “Mandé un mail para proponerme como sponsor, estaba abierta la posibilidad. Después un amigo que tenía relación comercial con el club les volvió a hablar de mí y les encantó la propuesta. Manejamos todo por Whatsapp, hubo confianza ciega de los dos lados”, precisó.

“Cerramos un acuerdo por dos años que capaz se extienda por la pandemia pero no se va alterar lo que arreglamos”, agregó al respecto.

Si bien el patrocinio de Racing es un sueño cumplido, Longo prefiere aprovechar su perfil mediático para dejar un mensaje.

“Me gusta poder contar mi experiencia, lo disfruto incluso más que el sponsoreo de Racing, que es increíble pero es un acto personal, más egoísta. No me gusta la fama y el mensaje que genera en Argentina. Es bueno aprovechar este lugar para decir algo que sirva, es lo que más me interesa hacer”, aseguró.

En ese sentido, el empresario rechaza los rótulos de “millonario, excéntrico o mentor”.

“Tener más cosas materiales no te hace mejor. Me han llamado para dar cursos o charlas, me encanta eso y lo haría gratis toda la vida. Veo mentores que cobran fortunas, pretenden enseñarte a ser millonario, eso no existe, no hay una fórmula”, advirtió.

Longo insiste en alejarse de los estereotipos del hombre adinerado y reflexiona: “El peligro del mensaje del emprendedurismo es que puede generar frustración. Tiene que quedar claro que no es fácil, lleva mucho esfuerzo. Tampoco hago apología de que haya que irse del país para triunfar. El tema es hacer lo que el corazón te indica”.

Para concluir, Longo deja una observación más: “Hay dos palabras clave que son decisión y dedicación. La decisión para encarar qué es lo que querés para tu vida y después la dedicación y la constancia para continuar con ese proyecto a pesar de las piedras en el camino”.